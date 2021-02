Disney+ poszerza ofertę o treści dla dorosłych widzów. Ruszyła usługa Star

Disney

Disney Plus zrealizował swoje plany i od 23 lutego w Europie Zachodniej, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii, dodana została usługa Star. Daje to szanse serwisowi na oferowanie swoim widzom bardziej dojrzałych programów skierowanych do dorosłych subskrybentów.

W usłudze Star większość oferty stanowią produkcje ABC, 20th Century Studios, Searchlight czy FX. Oferta zróżnicowana jest w zależności od kraju i osobno jej koszt wynosić będzie około 8,99 euro. Dla obecnych subskrybentów cena za Disney+ nie wzrośnie od razu. W ofercie Star znalazło się kilka oryginalnych produkcji sygnowanych logiem tej usługi. Jest to między innymi serial kryminalny Big Sky, animacja Solar Opposites oraz serial Helstrom z bohaterami Marvela.

Zgodnie z założeniami korporacji Star ma być odpowiednikiem Hulu na rynkach zagranicznych. W czerwcu 2021 roku ma trafić także do użytkowników z Ameryki Łacińskiej. Tym, co różni go od amerykańskiego odpowiednika, jest brak treści od dystrybutorów zewnętrznych. W Star znajdziemy tylko produkcje, których prawa dystrybucyjne są w rękach Disneya.

