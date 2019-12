Power Rangers - będzie kinowy reboot. Za kamerą twórca popularnego serialu

Power Rangers w nowej wersji zostanie zrealizowany przez Jonathana Entwistle'a, twórca serialu Netflixa The End of the F***ing World. Finalizuje on negocjacje kontraktu. Patrick Burleigh napisał scenariusz.

Film Power Rangers z 2017 roku był zrealizowany przez studio Lionsgate i okazał się klapą. Przy budżecie w okolicach 100 mln dolarów zebrano 142 mln dolarów z całego świata. Prawa do serii odkupiło studio Paramount Pictures, które chce zrobić coś innego.

Według The Hollywood Reporter bohaterowie zostaną przeniesieni do lat 90. (w tych czasach serial bił rekordy popularności). Tam będą musieli odkryć jak wrócić do teraźniejszości.

Data premiery Power Rangers nie jest znana.