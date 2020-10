Power Rangers powrócą! Będzie nowy film i serial telewizyjny

materiały prasowe

Jonathan Entwistle, producent i reżyser m.in. serialu The End of the F***ing World, wyreżyseruje nadchodzący filmowy restart serii Power Rangers. Co więcej, twórca przejmie pieczę nad kolejnymi projektami - Entertainment One zajmie się ich produkcją i rozwojem, a Entwistle je wyreżyseruje i "poprowadzi", nadzorując filmowe i serialowe dokonania w ramach franczyzy, stając się dla niej kimś jak Kevin Feige dla MCU. eOne to odnoga firmy Hasbro - ta zaś ma nadzieję, że będzie to już ostatnia i w końcu udana próba odnowienia serii opowiadającej o nastoletnich bohaterach. Produkcje, rzecz jasna, mają być ze sobą powiązane.

Jonathan ma niesamowitą wizję dla tej kultowej i odnoszącej ogromne sukcesy franczyzy. Jest z pewnością odpowiednim twórcą, który dołączy do nas i na nowo wykreuje telewizyjny i filmowy świat tej marki - oświadczyli dyrektorzy eOne, Nick Meyer i Michael Lombardo

Entwistle skomentował:

To niesamowita okazja, aby przedstawić Power Rangers zarówno nowym pokoleniom, jak i generacji wieloletnich fanów. Przeniesiemy analogowego ducha w teraźniejszość, wykorzystując akcję i narrację, dzięki którym ta marka odniosła sukces.