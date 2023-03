Power Rangers - zwiastun odcinka specjalnego. Obsada powraca po 30 latach!

fot. Netflix

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always to coś, co wzbudzi wiele nostalgii u pokolenia, które w latach 90. oglądało serial Power RangersPower Rangers. Na ekranie udało się zebrać część oryginalnej obsady, która powraca na ekrany po 30 latach w przygotowanym przez Netflixa odcinku specjalnym. Teraz możemy obejrzeć pierwszy zwiastun.

Power Rangers - zwiastun odcinka specjalnego

Power Rangers - o czym odcinek?

30 lat po tym, jak Zordon stworzył grupę Power Rangers, bohaterowie muszą się zmierzyć z zagrożeniem z przeszłości, czyli samą Ritą Repulsą. Jej plan zagraża wszystkiego, więc po latach powracają, by znów uratować świat.

Power Rangers - zdjęcia i plakat

Mighty Morphin Power Rangers Once & Always

Power Rangers - obsada odcinka specjalnego

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak:

David Yost - oryginalny Niebieski Ranger.

Walter Emanuel Jones - oryginalny Czarny Ranger

Catherine Sutherland - druga Różowa Ranger

Karan Ashley - druga Żółta Ranger

Johnny Yong Bosch - drugi Czarny Ranger

Steve Cardenas - drugi Czerwony Ranger

Barbara Goodson - jako głos czarnego charakteru zwanego Rita Repulsa

Richard Horvitz - głos robota Alpha 5

Na ekranie pojawią się też nowe postacie. Między innymi Charlie Kersh wcieli się w Minh, córkę oryginalnej Żółtej Ranger imieniem Trini. Grała ją nie żyjąca już Thuy Trang.

Power Rangers - premiera celebracji 30. lecia kultowego serialu odbędzie się 19 kwietnia 2023 roku na Netflixie.