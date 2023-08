Powieść Harry'ego Harrisona kolejnym tytułem w serii SF Wehikuł Czasu

Rebis

W najbliższy wtorek, ósmego sierpnia, do sprzedaży trafi powieść Harry'ego Harrisona zatytułowana Bill, bohater galaktyki. Jest to wciąż aktualna (mimo blisko 60 lat, jakie upłynęły od jej premiery), pełna absurdalnego humoru i dzikich pomysłów parodia gloryfikujących wojnę książek, takich jak Żołnierze kosmosu Roberta A. Heinleina.

Bill, bohater galaktyki ukaże się w serii Wehikuł Czasu Domu Wydawniczego Rebis. Prezentowane w niej są klasyczne powieści science fiction. Do tej pory wydane zostały m.in. powieści Rogera Zelaznego, Briana W. Aldissa, Arthura C. Clarke'a czy Roberta A. Heinleina.

Bill, bohater galaktyki - opis i okładka książki

Bill jest prostym chłopakiem mieszkającym na rolniczej planecie Phigerinadon II, położonej na totalnym zadupiu galaktyki. Jego największym życiowym marzeniem jest zostać operatorem mechanicznych roztrząsaczy obornika. Niestety tak się akurat składa, że ludzie prowadzą w tym czasie wojnę z Chingerami, którzy – jak głosi patriotyczna propaganda – są rasą ogromnych i krwiożerczych jaszczurek. Bill, umięśniony i niezbyt rozgarnięty byczek, idealnie nadaje się na żołnierza, więc zostaje podstępem wcielony do cesarskiej armii. Trafia do obozu szkoleniowego Lew Trocki, pod komendę okrutnego sierżanta Kostuchy Dranga, który zamierza pozbawić go wszelkich ludzkich cech i zamienić w maszynę do zabijania…