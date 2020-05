Powrót do przyszłości 2 - Netflix ocenzurował jedną ze scen. Stanowcza reakcja fanów

fot. materiały prasowe

Powrót do przyszłości II jest kolejnym filmem, który można zaliczyć do produkcji zmienianych po latach. W sieci zrobiło się głośno o zmianie, której dokonał Netflix, cenzurując jedną ze scen z udziałem Michaela J. Foxa. Poskutkowało to wieloma negatywnymi komentarzami ze strony fanów.

Klasyczna seria wciąż ma sporą liczbę oddanych fanów lub widzów zwyczajnie lubiących wracać do tych produkcji z sentymentu. Tym bardziej wszelkie zmiany w oryginałach nie są mile widziane. Fani dali temu wyraz w mediach społecznościowych, gdy okazało się, że ocenzurowano niezgrabnie scenę, w której Marty McFly sięga po magazyn dla dorosłych. W oryginale kartkuje go i na głos wypowiada słowa: Ooh La La, co odnosi się do tytułu magazynu. W zmienionej wersji wyglądało to następująco:

Pretty big chunk missing. pic.twitter.com/i9TuFYOAYC — ATeRSa NDUcC (@ATeRSa_NDUcC) May 19, 2020

@netflix gave a fantastic example of why physical media is important. I can watch Back To The Future II in it's original unedited form. And I thought @DisneyPlus had a censoring problem. With the stuff #Netflix has in movies & kids shows, I wonder why they singled out one scene. — スーパースプーンマン (@vamp21) May 20, 2020

If you haven't watched this, why not? @netflix can you please explain why you edited that scene in Back To The Future 2, and why you did it so poorly too? #SMH https://t.co/x0NZVWL7RP — FanZcene: Knight Ambassador (@FZscene) May 20, 2020

So now Netflix censored Back to the Future II. This censorship bullshit is why I still buy physical media. — Michael Gaines (@starmike) May 20, 2020

Subskrybenci zwracają uwagę, że cenzura w tym momencie nie była potrzebna i do tego została bardzo niesprawnie zmontowana. Amerykański gigant pod naporem komentarzy, szybko przywrócił "klasyczną" wersję. Jest to kolejny przykład, w którym widzowie chcą móc oglądać niezmienione wersje klasyków, mając świadomość wielu zmian, które zaszły w myśleniu i tworzeniu filmów.