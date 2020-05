Will Smith wrócił do rapowania w utworze Joynera Lucasa [WIDEO]

Joyner Lucas w marcu tego roku wypuścił kawałek składający hołd aktorskim dokonaniom Willa Smitha w utworze Will. W utworze nie brakowało nawiązań do filmów takich jak: Bad Boys, Faceci w czerni, W pogoni za szczęściem czy Aladyn.

Niedługo potem Will Smith nagrał podziękowania muzykowi. Lost and Found jest ostatnim albumem Willa Smitha wydanym ponad 15 lat temu. Teraz jednak aktor ponownie chwycił za mikrofon i wspólnie z Lucasem stworzyli remiks utworu Will. Posłuchajcie sami: