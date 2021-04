Powrót do przyszłości - powstała książka o kultowym DeLoreanie z filmu

materiały prasowe

Back to the Future: DeLorean Time Machine: Doc Brown’s Owners’ Workshop Manual to nowa książka, która dotyczy kultowego samochodu DeLorean z serii Powrót do przyszłości. Podręcznik zagłębia się w sekrety wyjątkowego pojazdu odpowiedzialnego za transport Marty'ego McFly i Doca Browna w czasie.

Książka zawiera również odręczne fragmenty dzienników Doca Browna, które opisują jego życie po II wojnie światowej, pracę nad wehikułem czasu, jego pierwszą podróż do 2015 roku, jak przeżył przypadkową podróż do 1885 roku i wiele więcej! Książka jest wypełniona ekskluzywnymi ilustracjami i nigdy wcześniej nie ujawnionymi informacjami, co czyni ją idealnym prezentem dla fanów serii.

DeLorean książka

W skład zespołu kreatywnego książki wchodzi współscenarzysta i koproducent filmu Powrót do przyszłości i jego sequeli, Bob Gale. Podjął współpracę z ilustratorem Joe Walserem, który stał się światowym autorytetem w dziedzinie wehikułu czasu DeLorean. Prowadził nawet renowację pojazdu w 2013 roku w Universal Studios.