Rick and Morty - szalony zwiastun 5. sezonu serialu! Jest data premiery

Rick and Morty to kultowy już serial animowany od Adult Swim. W końcu doczekaliśmy się pierwszej zapowiedzi oczekiwanego przez rzeszę fanów 5. sezonu produkcji. Zwiastun, który trafił do sieci zdradza datę premiery nowej odsłony. Otóż zadebiutuje ona na antenie Adult Swim w niedzielę, 20 czerwca.

Oprócz premiery sezonu, sieć należąca do WarnerMedia ogłosiła, że ​​20 czerwca będzie teraz oficjalnie znany jako Dzień Ricka i Morty'ego.

W obsadzie dubbingu 5. sezonu znajdziemy między innymi Justina Roilanda, który udziela głosu tytułowym bohaterom, Sarah Chalke, Chrisa Parnella i Spencer Grammer.

Zwiastun pokazuje szalone przygody z jakimi będą musieli zmierzyć się tytułowi bohaterowie w 5. sezonie. Jednak warto zwrócić uwagę, że tym razem wiele z nich będzie przeżywać cała rodzina Ricka i Morty'ego, czyli również Beth, Summer i Jerry. W wideo możemy zobaczyć między innymi przygodę w stylu Power Rangers czy pojawienie się morskiego bohatera na modłę Aquamana lub Namora (chociaż wyglądem pasuje bardziej do tego drugiego).