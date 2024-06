Poznajcie rodziców młodego Sherlocka Holmesa. To wujek aktora i gwiazda serialu Hulu

fot. Hulu

Reklama

Sherlock Holmes, jeden z najpopularniejszych detektywów w historii, doczekał się wielu adaptacji, ale jeszcze nie takiej. Guy Ritchie wyreżyseruje dla Prime Video serial o przygodach młodego, bo 19 letniego detektywa, w którego wcieli się Hero Fiennes-Tiffin.

Poznaliśmy właśnie rodziców tytułowego bohatera. Do obsady tym samym dołączył Joseph Fiennes, wujek głównej gwiazdy serialu, a także Natascha McElhone. Ojciec Sherlocka opisywany jest jako naukowiec, podróżnik i biznesmen, który sam do wszystkiego doszedł. Matka Sherlocka jest zaś oddana swojej rodzinie, do tego jest artystką i osobą decyzyjną w rodzinie.

Młody Sherlock - opis fabuły

Poznajemy bohatera, gdy ma 19 lat i nie jest jeszcze uformowanym, rozsądnym detektywem, którego wszyscy znamy. Zostaje wciągnięty w sprawę tajemniczego morderstwa na uniwersytecie w Oxfordzie. Ta sytuacja zagrażać jego wolności. Bez dyscypliny, charakteru i poukładanego podejścia do pracy bierze się za pierwszą sprawę w życiu. Badania okoliczności morderstwa doprowadza do wyprawy w różne rejony świata, w których odkrywa wielką konspirację. Te wydarzenia zmienią jego życie na zawsze.