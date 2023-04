Sherlock Holmes 3 - co z filmem? Dla Roberta Downeya Jr. wciąż jest priorytetem

Źródło: Warner Bros.

Ponad 10 lat fani Sherlocka Holmesa z Robertem Downeyem Jr. czekają na trzecią część przygód tego słynnego detektywa. Nad filmem pracowało wielu scenarzystów, a reżyserią miał zająć się Guy Ritchie, który postanowił oddać projekt w ręce Downeya. Filmowiec został zastąpiony przez Dextera Fletchera. Ze względu na pandemię koronawirusa prace nad filmem znowu się przesunęły.

W rozmowie z The Wrap żona słynnego aktora, Susan Downey, która jest producentką filmową, przyznała, że obecnie Sherlock Holmes 3 nie znajduje się w fazie rozwoju. Jednak dodała, że dla męża ten projekt wciąż stanowi priorytet i szuka sposobu, aby trafił on na duże ekrany. W wywiadzie uczestniczyła też jej produkcyjna partnerka - Amanda Burrell. Oto, co zdradziła Downey:

Cóż, oto co mogę wam powiedzieć, a Amanda może to potwierdzić. Wcześniej zjedliśmy lunch razem z Robertem, we trójkę, podczas którego pojawił się konkretny temat rozmowy. Więc tak - jest w przygotowaniu. Zrobimy to, kiedy przyjdzie właściwy czas i z odpowiednimi ludźmi, ale jest to priorytet dla firmy i dla Roberta.

Mowa tu o firmie produkcyjnej Team Downey, którą założyło to małżeństwo. Wytwórnia naprawdę naciska, aby projekty zostały zrealizowane. Susan Downey dodała, że dzięki większemu doświadczeniu, wie kiedy może podążać za tym procesem. Przyznała, że po prostu musi się wydarzyć kilka rzeczy, zanim zrobi się duży krok, aby mogło do tego dojść samo.

Najnowszym filmem, w którym zobaczymy Roberta Downeya Jr. będzie Oppenheimer. Premiera tego tytułu latem 2023 roku. Zobaczymy go też w serialu The Sympathizer, w którym nie tylko wystąpił, ale też zajął się jego produkcją.