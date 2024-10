Praktyki w naEKRANIE.pl. Dołącz do nas i razem podpalmy świat popkultury

Lucasfilm/materiały prasowe

naEKRANIE.pl to internetowy kącik, który stworzyli pasjonaci dla prawdziwych miłośników filmów i seriali. Dzisiaj jest jednym z najistotniejszych popkulturowych miejsc w polskim internecie. Właśnie tutaj większość z nas zdobywała pierwsze doświadczenia w dziennikarstwie. Pod okiem starszych kolegów pisaliśmy swoje pierwsze newsy, artykuły i recenzje. Tutaj szlifowaliśmy swój warsztat, ucząc się o specyfice wspomnianych gatunków, krytyce oraz – co najważniejsze! – samej popkulturze. Zawsze chętnie przyjmowaliśmy młode talenty, a kilka z nich zostało z nami na stałe. Jeżeli macie lekkie pióro, a opowiadanie o świecie popkultury jest Wam niestraszne, zachęcamy do odbycia praktyk studenckich!

naEKRANIE.pl – praktyki studenckie 2024/25

Praktyki są realizowane wyłącznie w formie zdalnej. Co istotne, nie wymagamy żadnego doświadczenia. Liczą się Wasze chęci, zaangażowanie oraz fascynacja kulturą w jej najróżniejszych odsłonach.

Jeżeli jesteście zainteresowani odbyciem praktyk w naEKRANIE.pl, napiszcie do nas maila z poniższymi informacjami.

Kim jesteście? Zdradźcie swoje imię i to, gdzie studiujecie. Jesteśmy ciekawi – wolicie Marvela czy DC?

Zdradźcie swoje imię i to, gdzie studiujecie. Jesteśmy ciekawi – wolicie Marvela czy DC? Jaka gałąź popkultury Was szczególnie pasjonuje? Szukamy nie tylko kinomaniaków. Chętnie przyjmiemy również zapalonych graczy, moli książkowych oraz fanów szeroko rozumianej telewizji. A może lubicie chodzić do teatru? Również koniecznie o tym napiszcie!

Jakie macie oczekiwania względem praktyk? Ile godzin w tygodniu możecie na nie poświęcić? Ile godzin praktyk wymaga od Was uczelnia?

Jeżeli macie jakąś próbkę tekstu (recenzja, artykuł, sylwetka), podeślijcie w załączniku. Nie jest to konieczne, ale może przyspieszyć proces rekrutacji.

Jeżeli interesuje Was taka forma współpracy, zachęcamy do kontaktu mailowego z zastępcą redaktora naczelnego naEKRANIE.pl, Adamem Siennicą: [email protected]. Nie zwlekajcie, czekamy na Was!