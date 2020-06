Prawo i porządek - producent spin-offu serialu zwolniony po komentarzu na temat zamieszek w USA

Twórca i producent wykonawczy serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna Dick Wolf podjął szybkie kroki po kontrowersyjnym wpisie Craiga Gore'a, producenta i scenarzysty szykowanego spin-offu serialu. Po swoim wybryku Gore został zwolniony z projektu przez NBC. Paradigm, agencja, która reprezentowała twórcę również zerwała z nim współpracę. Gore zamieścił w sieci zdjęcie nawiązujące do zamieszek w Los Angeles, których powodem stała się śmierć George'a Floyda. Na nim twórca pozuje z karabinem i grozi każdemu, kto zdecyduje się wejść na teren jego posiadłości. Wpis ten spotkał się z ogromną krytyką i potępieniem.

Ayy @Chris_Meloni your new showrunner is a proud boy pic.twitter.com/FUb8NYc7aW

— drew janda (@drewjanda) June 2, 2020