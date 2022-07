Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana - na planie serialu doszło do morderstwa. Zginął członek ekipy

fot. materiały prasowe

We wtorek 19 lipca 2022 roku doszło do morderstwa na planie 3. sezonu serialu kryminalnego Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana. Według nowojorskiej policji zastrzelony został 31-letni Johnny Pizarro. O 5:15 rano siedział w swoim aucie znajdującym się na planie serialu. Nagle podszedł do jego samochodu nieznany mężczyzna, otworzył drzwi i zaczął strzelać. Pizzaro następnie został przetransportowany do szpitala, w którym po przyjeździe lekarza ogłosili zgon.

Według Variety członek ekipy był wcześniej w tym miejscu, bo pracował nad zabezpieczeniem planu. Zatrudniała go prywatna firma, która pracowała dla ekipy produkcyjnej. Na ten moment motywacje zabójcy nie są znane.

Śledztwo trwa i na ten moment nie dokona aresztowania. Z uwagi na wczesną porę na miejscu zdarzenia nie było wiele osób. NBC i Universal Television opublikowali oświadczenie, w którym podkreślają smutek i szok z uwagi na to, co siie stało. Do tego współpracują ze służbami w śledztwie.