Ile zarobi Predator: Strefa zagrożenia? To może być rekord serii

Wkrótce premiera filmu Predator: Strefa zagrożenia. W związku z tym pojawiły się pierwsze przewidywania box office, które pokazują, że przejście z kategorii R na PG-13 może być opłacalne dla serii. To może być rekord!
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  box office 
Predator: Strefa zagrożenia
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Nie każdemu fanowi Predatora spodobała się decyzja o tym, aby najnowsza kinowa odsłona była przeznaczona dla całych rodzin, a zatem w kategorii wiekowej PG-13. Na taki ruch pozwoliło osadzenie akcji na obcej planecie bez ludzi. Inaczej bowiem jest oceniana brutalność, gdy na ekranie widać ludzką krew, a kiedy jest to krew potworów lub płyn androidów. Jeśli jednak wierzyć najnowszym doniesieniom, to zabieg ten może się bardzo opłacić samemu studiu. Nowe prognozy box office są bardzo pomyślne i sugerują rekord dla serii.

Jeremy Allen White o roli syna Hutta Jabby. Słowa reżysera filmu zaskakują fanów

Według analizy Cinelytic Predator: Strefa zagrożenia może zarobić 99.1 mln dolarów na terenie Stanów Zjednoczonych i 154.8 mln dolarów z reszty świata. Dałoby to globalny wynik w wysokości 253.9 mln dolarów, co byłoby rekordem dla serii o kosmicznym łowcy. Niebawem mają się pojawić przewidywania weekendu otwarcia, które powinny powiedzieć więcej i zweryfikować powyższe doniesienia.

Przedstawiamy porównanie poprzednich wyników serii. Oto ile zarobiły dotychczasowe filmy o Predatorze:

Który Predator był najlepszy?

15. Greyback (Predator 2)

Ilość ofiar: nieznana.

15. Greyback (Predator 2)
fot. 20th Century Fox
Źródło: comicbookmovie.com

Powiązane filmy
2025
Predator: Strefa zagrożenia
Zobacz w kinie Oglądaj TERAZ Predator: Strefa zagrożenia Sci-Fi

4,6

2007
Obcy kontra Predator 2
Oglądaj TERAZ Obcy kontra Predator 2 Sci-Fi

5,9

2018
Predator
Oglądaj TERAZ Predator Sci-Fi

5,9

2004
Obcy kontra Predator
Oglądaj TERAZ Obcy kontra Predator Sci-Fi

6,4

2010
Predators
Oglądaj TERAZ Predators Sci-Fi

6,3

1990
Predator 2
Oglądaj TERAZ Predator 2 Horror

7,8

1987
Predator
Predator Sci-Fi

