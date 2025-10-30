Ile zarobi Predator: Strefa zagrożenia? To może być rekord serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nie każdemu fanowi Predatora spodobała się decyzja o tym, aby najnowsza kinowa odsłona była przeznaczona dla całych rodzin, a zatem w kategorii wiekowej PG-13. Na taki ruch pozwoliło osadzenie akcji na obcej planecie bez ludzi. Inaczej bowiem jest oceniana brutalność, gdy na ekranie widać ludzką krew, a kiedy jest to krew potworów lub płyn androidów. Jeśli jednak wierzyć najnowszym doniesieniom, to zabieg ten może się bardzo opłacić samemu studiu. Nowe prognozy box office są bardzo pomyślne i sugerują rekord dla serii.

Według analizy Cinelytic Predator: Strefa zagrożenia może zarobić 99.1 mln dolarów na terenie Stanów Zjednoczonych i 154.8 mln dolarów z reszty świata. Dałoby to globalny wynik w wysokości 253.9 mln dolarów, co byłoby rekordem dla serii o kosmicznym łowcy. Niebawem mają się pojawić przewidywania weekendu otwarcia, które powinny powiedzieć więcej i zweryfikować powyższe doniesienia.

Przedstawiamy porównanie poprzednich wyników serii. Oto ile zarobiły dotychczasowe filmy o Predatorze:

