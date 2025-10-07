Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

fot. materiały prasowe

Premiera nowego Predator: Strefa zagrożenia już za równo miesiąc. Nowe widowisko science fiction będzie kolejną rewolucją znanej marki. Tym razem to Predator będzie głównym bohaterem i protagonistą całej opowieści, któremu będzie towarzyszyć androidka z Weyland-Yutani - korporacji znanej z uniwersum Obcego. Dek - tytułowy Predator - będzie jednocześnie drapieżnikiem, ale i ofiarą. Screen Rant dowiedział się wielu nowych szczegółów na temat widowiska.

Oto najciekawsze informacje:

Roboczym tytułem nowego Predatora był "Backpack", a zatem plecak. Odnosi się to do całego wątku, w którym Thia (Elle Fanning) będzie nosić Deka na plecach. Cały pomysł zaczerpnął inspirację z Imperium kontratakuje, w którym to Chewbacca w podobny sposób w pewnym momencie nosił C-3PO.

Po raz kolejny potwierdzono, że w filmie nie pojawi się ksenomorf pomimo obecności sił Weyland-Yutani, które to będą polować na Deka i bestię, którą on sam próbuje wytropić. To elitarny oddział androidów, których zadaniem jest zbadanie planety.

Do współpracy zatrudniono specjalistę, którego zadaniem było zaprojektowanie języka Yautja. To człowiek polecony przez Paula Frommera, który w serii Avatar opracował język Na'Vi. Było to istotne, ponieważ Predator: Strefa zagrożenia będzie zawierać dużo dialogów w tym języku.

Położono nacisk na efekty praktyczne, ale tam, gdzie było to konieczne, użyto również efektów komputerowych, aby całość prezentowała się bardziej wiarygodnie.

Dek będzie miał jeszcze jednego kompana - Squirta. To wężapodobna istota, która pluje kwasem. Dek będzie go szkolić, tresować, a Squirt pomoże mu w walce.

Dek nie jest szanowany przez innych przedstawicieli swojej rasy. Jest uważany za stratę czasu i kogoś znacznie słabszego. Nawet ojciec i brat nie chcą się do niego przyznawać. To było konieczne, aby widownia mogła mu kibicować. Jest słabszy i mniejszy od innych Predatorów, ale nadrabia sprytem i zaradnością. W swoim polowaniu będzie wykorzystywać elementy flory i fauny, aby wyrównać swoje szanse w licznych starciach.

Na jednym ze statków Yautja znajduje się easter egg powiązany z filmem Dzień Niepodległości. Jest tam czaszka jednego z kosmitów występujących w tej produkcji.

Film otrzymał klasyfikację wiekową PG-13 zamiast R. Wynika to z faktu, iż w produkcji nie pojawią się żadni ludzie. Nie będzie tam zatem ludzkiej krwi. Dzięki temu produkcja nie utraci na brutalności, ale jednocześnie może trafić do szerzej publiki.

