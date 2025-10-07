placeholder
Predator: Strefa zagrożenia - nowe informacje. PG-13, inspiracje i easter egg z Dnia Niepodległości

Obszerny artykuł na temat filmu Predator: Strefa zagrożenia zdradził wiele nowych, ciekawych informacji. W filmie pojawi się easter egg do klasyka XX wieku.
Wiktor Stochmal
Tagi:  predator 
Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia fot. materiały prasowe
Premiera nowego Predator: Strefa zagrożenia już za równo miesiąc. Nowe widowisko science fiction będzie kolejną rewolucją znanej marki. Tym razem to Predator będzie głównym bohaterem i protagonistą całej opowieści, któremu będzie towarzyszyć androidka z Weyland-Yutani - korporacji znanej z uniwersum Obcego. Dek - tytułowy Predator - będzie jednocześnie drapieżnikiem, ale i ofiarą. Screen Rant dowiedział się wielu nowych szczegółów na temat widowiska.

Czy Prey 2 powstanie? Producent wyjaśnia dlaczego zdecydowano się na inny pomysł

Oto najciekawsze informacje:

  • Roboczym tytułem nowego Predatora był "Backpack", a zatem plecak. Odnosi się to do całego wątku, w którym Thia (Elle Fanning), androida Weyland-Yutani, podróżuje na plecach głównego bohatera z powodu odciętych nóg. Cały pomysł zaczerpnął inspirację z Imperium kontratakuje, w którym to Chewbacca w podobny sposób w pewnym momencie nosił C-3PO. 
  • Po raz kolejny potwierdzono, że w filmie nie pojawi się ksenomorf pomimo obecności sił Weyland-Yutani, które to będą polować na Deka i bestię, którą on sam próbuje wytropić. To elitarny oddział androidów, których zadaniem jest zbadanie planety.
  • Do współpracy zatrudniono specjalistę, którego zadaniem było zaprojektowanie języka Yautja. To człowiek polecony przez Paula Frommera, który w serii Avatar opracował język Na'Vi. Było to istotne, ponieważ Predator: Strefa zagrożenia zagłębi się w kulturę Yautja. Thia i Dek będą w stanie się posługiwać dzięki specjalnemu urządzeniu tłumaczącemu ten język.
  • Położono nacisk na efekty praktyczne, ale tam, gdzie było to konieczne, użyto również efektów komputerowych, aby całość prezentowała się bardziej wiarygodnie.
  • Dek będzie miał jeszcze jednego kompana - Squirta. To wężapodobna istota, która pluje kwasem. Dek będzie go szkolić, tresować, a Squirt pomoże mu w walce.
  • Dek nie jest szanowany przez innych przedstawicieli swojej rasy. Jest uważany za stratę czasu i kogoś znacznie słabszego. Nawet ojciec i brat nie chcą się do niego przyznawać. To było konieczne, aby widownia mogła mu kibicować. Jest słabszy i mniejszy od innych Predatorów, ale nadrabia sprytem i zaradnością. W swoim polowaniu będzie wykorzystywać elementy flory i fauny, aby wyrównać swoje szanse w licznych starciach.
  • Na jednym ze statków Yautja znajduje się easter egg powiązany z filmem Dzień Niepodległości. Jest tam czaszka jednego z kosmitów występujących w tej produkcji.
  • Film otrzymał klasyfikację wiekową PG-13 zamiast R. Wynika to z faktu, iż w produkcji nie pojawią się żadni ludzie. Nie będzie tam zatem ludzkiej krwi. Dzięki temu produkcja nie utraci na brutalności, ale jednocześnie może trafić do szerzej publiki. 

Predator - ranking filmów wg IMDb

8. Obcy kontra Predator 2 - 12%

8. Obcy kontra Predator 2 - 12%
fot. 20th Century Fox
Źródło: screenrant.com

Wiktor Stochmal
Predator: Strefa zagrożenia
