Premiery kinowe na VOD w czasie pandemii? Konsumenci są podzieleni

Spór o działania Universalu w czasie pandemii koronawirusa, wciąż elektryzuje media w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że Universal pominął premierę kinową w przypadku filmu Trolle 2 i wypuścił animację od razu na streaming. Kiniarze protestowali, chcąc, aby ten tytuł pozostał w standardowym trybie kinowym, ale studio podjęło się ważnego eksperymentu.

Nowa ankieta sporządzona przez The Hollywood Reporter wskazuje, że konsumenci są w tej sprawie podzieleni. Nieco ponad połowa, czyli 53 procent uważa, że premiery w platformach VoD są świetnym rozwiązaniem na czas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Pozostały procent jest zdania, że filmy powinny mieć najpierw premierę na dużym ekranie, zanim trafią do streamingu.

W tym samym czasie powstał też sondaż zorganizowany przez Morning Consult, który wykazał, że w liczbie 2200 dorosłych osób, 40 procent popiera działania studia Universal, które pomija premierę kinową i prezentuje kilka ze swoich produkcji w streamingu. Z kolei 33 procent jest gotowe popierać takie działania studia Universal, nawet jeśli są one szkodliwe dla branży kinowej. Sieć kin AMC w USA zapowiedziała bojkot filmów studia Universal po tym, jak kina ponownie zostaną otwarte i zaczną pojawiać się nowości. 30 procent głosujących jest zdania, że to bardzo dobry ruch. Aż 52 procent jednak twierdzi, że to kina powinny się zwyczajnie dostosować do zmian i oferować premiery także w formie cyfrowej. Jaki jest wasz pogląd na te sprawy? Dajcie znać w komentarzach.