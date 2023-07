Prezes Disneya twierdzi, że żądania scenarzystów i aktorów są nierealne

Disney

Podczas wystąpienia w programie CNBC, dyrektor generalny Disneya, Bob Iger powiedział, że związki zawodowe scenarzystów i aktorów strajkujące w Hollywood nie są "realistyczne" w swoich oczekiwaniach.

Rozmawiając z Davidem Faberem z CNBC podczas konferencji Sun Valley w Idaho, Iger skomentował trwający strajk WGA i rozpoczynających swój strajk SAG-AFTRA, co oznacza, że będzie to pierwszy od 60 lat wspólny strajk obu tych związków zawodowych.

To dla mnie bardzo niepokojące. Rozmawialiśmy o siłach zakłócających ten biznes i wszystkich wyzwaniach, przed którymi stoimy, o odbudowie po pandemii koronawirusa, co nie zostało jeszcze opanowane. To bardzo zły moment na świecie, aby dorzucić do tego kolejne zakłócenia.

Iger dodaje, że rozumie pragnienie każdego związku zawodowego, aby można było wynagradzać sprawiedliwie pracowników za ich wartościową pracę. Twierdzi jednak, że udało im się, jako branży, wynegocjować bardzo dobrą umowę z gildią reżyserów, co odzwierciedliło wartość, jaką wnoszą oni do tego biznesu.

Chcieliśmy zrobić to samo ze scenarzystami i chcielibyśmy zrobić to samo z aktorami. Istnieje pewien poziom oczekiwań, który jest po prostu nierealny. I dodają oni tylko do już pokaźnego zestawu kolejne wyzwania, przed którymi stoi ta branża, co jest, szczerze mówiąc, bardzo destrukcyjne.

Iger powiedział też, że chociaż szanuje prawo związków zawodowych do "uzyskania jak największej rekompensaty dla swoich ludzi", muszą one "realistycznie podchodzić do środowiska biznesowego i tego, co ten biznes może zapewnić". Iger kontynuował, że w takiej sytuacji całą branżę czekają szkodliwe skutki tego wszystkiego, a ucierpią na tym także inne sektory gospodarki. Kończy wypowiedź, że to "wstyd, naprawdę wstyd".

źródło: Disney

Kiedy rozpocznie się strajk aktorów?

SAG-AFTRA poinformowało, że nie doszło do zawarcia nowego kontraktu z AMPTP. To oznacza, że niebawem powinny zapaść oficjalne decyzje o rozpoczęciu strajku. Właściwie tylko cud mógłby sprawić, że do tego nie dojdzie. Na piątek rano planowane są pierwsze pikiety, a od momentu rozpoczęcia strajku, staną dosłownie wszystkie obecnie realizowane projekty filmowe i serialowe. Aktorzy nie będą mogli brać udziału w promocji filmów na premierach oraz w mediach społecznościowych, a także nie będą gościć na różnego rodzaju festiwalach. Jako widzowie, powinniśmy spodziewać się w najbliższym czasie przesunięć wielu premier kinowych oraz wstrzymania zdjęć na planach obecnie realizowanych projektów, co też na pewno wpłynie na ich daty premier.