Prince of Persia może doczekać się nowej odsłony w 2D. Jordan Mechner za sterami?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Ubisoft

Shpeshal Nick podzielił się ciekawą plotką w najnowszym odcinku podcastu XboxEra. Zdaniem insidera, którego doniesienia często się sprawdzały, w produkcji może znajdować się kolejna odsłona serii Prince of Persia, jednak tym razem wracająca do korzeni, a konkretnie do rozgrywki w 2D. Shpeshal Nick zaznaczył jednak wyraźnie, że na ten moment jest to wyłącznie plotka, więc warto mieć to na uwadze i podchodzić do tych rewelacji z pewnym dystansem.

Współprowadzący XboxEra jakiś czas później dodał też, że nad tym nowym projektem może czuwać Jordan Mechner, czyli twórca pierwszej odsłony przygód Księcia Persji, która zadebiutowała w 1989 roku.

https://twitter.com/Shpeshal_Nick/status/1424649951997431813

Przypominamy, że jak na razie jedynym oficjalnie zapowiedzianym projektem w uniwersum Prince of Persia jest remake gry Piaski Czasu. Jego premiera miała odbyć się w tym roku, ale ostatecznie zdecydowano się na jej przesunięcie na bliżej nieokreślony termin w przyszłości.