Remake Prince of Persia: Piaski Czasu zaliczy poślizg. Kiedy premiera gry?

fot. Ubisoft

Prince of Persia: Piaski Czasu Remake miało zadebiutować na rynku już w przyszłym miesiącu. Plany te uległy zmianie. Ubisoft przekazał, że premiera gry została opóźniona i na produkcję będziemy musieli czekać dłużej, niż pierwotnie to zapowiadano, a konkretnie do 18 marca 2021 roku.

Dokładnego powodu opóźnienia nie podano. Wspomniano jedynie, że "rok 2020 był inny niż wszystkie", co może sugerować wpływ pandemii koronawirusa na przedłużenie się prac. Nie można też wykluczyć, że do sytuacji tej przyczyniły się niezbyt pozytywne głosy, które pojawiły się w sieci po pierwszym zwiastunie.

Niestety, jak sami wiecie, rok 2020 był inny niż wszystkie. Dzisiaj musimy poinformować Was, że prace nad tytułem zajmą nieco więcej czasu niż przewidywaliśmy. W związku z tym data premiery (...) została przesunięta na 18 marca 2021 roku. Uważamy, że jest to rozwiązanie, które pozwoli nam dostarczyć grę, która Wam się spodoba - przekazuje Ubisoft.

Uwaga, zawirowania w Piaskach Czasu przesunęły premierę Prince of Persia: The Sands of Time Remake na 18 marca 2021 ⏳ pic.twitter.com/RwuEkZR7gj — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) December 8, 2020

Tytuł zmierza na PC, PS4 i Xbox One. Remake zaoferuje między innymi odnowioną oprawę graficzną oraz uwspółcześnione sterowanie i mechaniki rozgrywki.