Prince of Persia: seria powróci, ale fani raczej nie będą zadowoleni

Prince of Persia to seria, która niegdyś cieszyła się dużą popularnością, ale z czasem ustąpiła miejsca historii o asasynach i templariuszach. Ostatnia jej odsłona trafiła na rynek w 2010, a teraz zapowiedziano powrót cyklu. Nie jest to jednak coś, na co od lat czekali fani marki. Zamiast tego dostaniemy... wirtualny escape room. I to taki, który nie będzie dostępny na domowych urządzeniach VR, a tylko w wybranych salonach z tego typu rozrywką.

Prince of Persia: The Dagger Of Time zapowiadane jest jako "Virtual Reality Escapee Game", której akcja osadzona jest w uniwersum znanym z przygód Księcia Persji. Zabawa przeznaczone jest dla grup od dwóch do czterech graczy, którzy muszą współpracować w celu ucieczki z Fortecy Czasu. W tym celu trzeba będzie rozwiązywać zagadki, wchodzić w interakcję z obiektami, a także wykorzystywać możliwość manipulacji czasem. Kluczem do sukcesu ma być tutaj komunikacja i wspieranie siebie nawzajem.

Niestety, w Prince of Persia: The Dagger Of Time nie zagramy w Polsce. Z mapy dostępnej na stronie Ubisoftu wynika, że najbliższe salony, w których będzie można zapoznać się z produkcją Ubisoftu, znajdują się w Berlinie oraz w czeskiej Ostrawie.