Remake Prince of Persia w ofercie znanej sieci. Zapowiedź wkrótce?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od dłuższego czasu słyszymy o tym, że firma Ubisoft szykuje się do zapowiedzi remake'u Prince of Persia. Wszystko wskazuje na to, że o tytule tym usłyszymy oficjalnie już wkrótce, a póki co możemy zapoznać się z kolejnymi przeciekami. Tym razem ich źródłem jest popularna sieć Amazon, która taki tytuł ma już w swojej ofercie i przyjmuje zamówienia przedpremierowe. Na datę premiery nie ma co tutaj patrzeć, bo ostatni dzień roku to typowy placeholder (czyli używana tymczasowo, do czasu podania tej właściwej przez wydawcę). Interesująca jest natomiast cena, którą ustalono na 35 funtów - około 170 zł. To zdecydowanie mniej niż w przypadku większości współczesnych tytułów, które kosztują około 250 zł.

Oficjalną zapowiedź gry możemy zobaczyć już 10 września w trakcie wydarzenia Ubisoft Forward. Sugerował to m.in. świetnie poinformowany w branży Jason Schreier.