The Last of Us - zobaczcie nowe wideo z planu. Gracze rozpoznają tę scenę

Jak na razie niestety nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych materiałów wideo promujących serial The Last of Us tworzony przez HBO, ale do sieci od czasu do czasu trafiają zdjęcia i filmy z planu. To, które pojawiło się w internecie na początku maja pokazuje, że w produkcji tej nie zabraknie scen wyglądających niemal 1:1 tak, jak w grach studia Naughty Dog.

Na krótkim nagraniu widzimy, jak Ellie przeciska się przez wąska kratkę po to, by otworzyć drzwi Joelowi znajdującemu się po drugiej stronie. Bardzo podobny fragment można było zobaczyć mniej więcej w połowie gry, kiedy bohaterowie znajdowali się w kanałach, a gracze z pewnością pamiętają, że był to naprawdę klimatyczny i trzymający w napięciu rozdział. Poniżej możecie zobaczyć porównanie scen.

https://twitter.com/TheLastofUsTV/status/1520770076982534148

Za sterami serialu The Last of Us stoją Craig Mazin oraz Neil Druckmann. W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Anna Torv, Jeffrey Pierce, Nico Parker i Murray Bartlett.

