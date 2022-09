Znamy program 33. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

fot. materiały prasowe

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, jak co roku zaprasza do udziału w wydarzeniu najbardziej znanych autorów z Polski i ze świata, wydawnictwa rozpoznawalne na rynku międzynarodowym i te niszowe, trafiające do wybrednych czytelników. Głównym celem programu jest zapewnienie różnorodności prezentowanych treści, przybliżenie tajników tworzenia komiksów i gier, umożliwienie uczestniczenia w rozmowach z twórcami i prowadzonych przez nich warsztatach, a także… zdobycie autografów ulubionych artystów. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym imprezy.

Gwiazdami tegorocznego 33. Festiwalu są: południowokoreański twórca – Kim Jung Gi – niezwykły artysta tworzący na żywo ogromne komiksowe prace, którego filmy w internecie oglądają miliony fanów na całym świecie (Kim Jung Gi jest także autorem ilustracji do plakatu 33. MFKiG oraz projektu muralu na Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej), Miguel Valderrama - rysownik komiksu „Cyberpunk 2077: Trauma Team” oraz Greg Rucka, w Polsce znany jest przede wszystkim z serii „Wonder Woman”, „Gotham Central” oraz „Wolverine”. Dla znawców tematu swój udział w imprezie potwierdzili również Tiitu Takalo (Finlandia), Simon Spruyt (Belgia), Ingo Römling (Niemcy), Jonas Scharf (Niemcy) oraz Nico Tamburo (Włochy).

Podczas jednego festiwalu, spotka się ponad 150 twórców, a wśród nich tak znakomite osobistości jak m.in. Zbigniew Kasprzak i Grażyna Fołtyn-Kasprzak, Rafał Skarżycki i Tomasz Leśniak, Przemysław Truściński, Jakub Rebelka, Hubert Ronek i Jakub Syty, Bartosz Minkiewicz, Marek Oleksicki i Wiesław Skupniewicz, Anna Krztoń, Łukasz Wnuczek, Magdalena Kania, Maciej Kur, Sławomir Kiełbus, Piotr Bednarczyk, Mieczysław Fijał, Jacek Rembiś, Berenika Kołomycka, Kajetan Wykurz, Robert Sienicki, Maciej Jasiński, Krzysztof Trystuła, Zvyrke, Piotr „Śmiechosław” Wojciechowski, Tomasz Kontny, Piotr Nowacki, Rafał „Otoczak” Tomczak, Ryszard Dąbrowski, Tomasz Grodecki i Rafa Jankowski, Grzegorz Weigt i Marcin Bałczewski, Iza i Piotr Miklaszewscy oraz Filip Sułkowski i wielu innych.

„Podczas festiwalu odbywać się będą również panele dyskusyjne i prelekcje. To przede wszystkim rozmowy ekspertów, pasjonatów, dziennikarzy i krytyków na tematy komiksowe: od historii komiksu, przez serialowe i filmowe adaptacje, po rozważania nad architekturą w komiksie oraz panele związane z mangą i anime. Uwaga! W tym roku odbędzie się m.in. spotkanie z obsadą polskiego dubbingu do Belle, czy dyskusje moderowane przez United States of Komiks i Łódzki Fanclub Star Wars. Uczestnicy dowiedzą się również, co jest dziś grane w polskim gamedevie i jak dołączyć do tego zacnego grona” – mówi Adam Radoń, szef MFKiG.

O tajnikach pracy nad komiksem w trakcie warsztatów opowiedzą twórcy i doświadczeni edukatorzy. Tegoroczny program obejmuje m.in. warsztat z pitchingu (Katarzyna Witerscheim), scenariusza (Piotr Szulc, Tomasz Kontny), komiksowe warsztaty dla dzieci z Robertem Trojanowskim i manga dla początkujących (Monika „Ailish” Filipiak). Wszystkie materiały plastyczne zostaną zapewnione uczestnikom warsztatów. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Na scenie głównej w ciągu dwóch dni festiwalu odbywać się będą konkursy, pokazy rysunku na żywo z udziałem gwiazd festiwalu, w tym Kim Jung Gi – mistrza ilustracji automatycznej, a także twórcze gry i zabawy z udziałem publiczności.

Wisienką na torcie jest coroczny pokaz konkursu Cosplay, w tym roku z wyjątkową kategorią związaną z uniwersum Tolkiena!

Na tyłach sceny głównej znajdzie się Strefa autografów, na której zaproszeni na festiwal artyści rozdają rysografy i wpisy do komiksów. Pracę rysowników podglądać można na ekranach na scenie podczas festiwalu. Na Strefie Autografów obowiązuje osobny regulamin i numerki. Harmonogram strefy już niedługo zostanie udostępniony.

Z okazji 50. urodzin Kajka i Kokosza zostanie zorganizowana specjalna strefa poświęcona tym jubilatom, w której czekać będzie moc atrakcji: wystawa, otwarte warsztaty z rysowania dzielnych wojów (prowadzenie: Wojciech Olszówka), czytelnia, gralnia i kolorowanki dla najmłodszych, stoisko, na którym będzie można nabyć gadżety z bohaterami serii, a także zagrać w grę Kajko i Kokosz: Na plasterki! Opiekunem strefy jest Fundacja Kreska przy współpracy z wydawnictwem Egmont i innymi partnerami.

Większa niż przed rokiem będzie strefa gier komputerowych i konsolowych. Na płycie Atlas Areny na ponad 100 stanowiskach bezpłatnie i bez kolejek będzie można zagrać w wielkie konsolowe hity, zarówno te dawne, z czasów świetności maszyn Nintendo i Segi, jak i te całkiem współczesne z logo Sony i Microsoftu. Zapraszamy na Mistrzostwa Polski Bijatyk, do tanecznych gier ruchowych i automatów zręcznościowych. Fani nowości, będą mieli do dyspozycji stanowiska z prototypami produkcji zrealizowanych w ramach prestiżowego konkursu Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych. Na koronie Atlas Areny znajdzie się strefa gier planszowych oraz strefa targowa, która jest największą strefą sprzedaży komiksów w Polsce! Będą tam najważniejsi wydawcy, sklepy komiksowe, stoiska twórców niezależnych, sprzedawcy rękodzieła, rysografy na stoiskach wydawców i możliwość zdobycia najświeższych premier komiksowych w kraju.

33. MFKiG towarzyszą dwie retrospektywne wystawy komiksowe, które oglądać będzie można od 24 września aż do 18 listopada w sali wystaw czasowych Centrum Nauki i Techniki EC1:KAS.

Monografia – przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Zbigniewa Kasprzaka, który będzie także gościem tegorocznego festiwalu

Andrzej Janicki. Uniwersum – retrospektywa twórczości jednego z najznakomitszych twórców komiksowego science fiction z lat 90.

Wstęp na wystawy w dniach festiwalowych bezpłatny za okazaniem festiwalowej opaski lub płatny w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1 w przypadku jej braku. Wernisaż odbędzie się 23 września (piątek) o godz. 18:00.

Bilety na 33. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier można nabyć już teraz online za pomocą strony: https://bilety.ec1lodz.pl/ lub w kasach przy głównym wejściu do Atlas Areny w dniach trwania festiwalu.

Ceny biletów:

60 zł – karnet dwudniowy

30 zł – ulgowy karnet dwudniowy

40 zł – jednodniowy

20 zł – ulgowy jednodniowy.