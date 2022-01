Project Iris - Google wraca do rzeczywistości rozszerzonej

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Google

Google było jedną z pierwszych wielkich korporacji, które na poważnie zaangażowały się w rozwój technologii AR oraz VR. To Cardboard oraz Glass miały być tymi narzędziami, które wprowadzą nas do nowych, cyfrowych rzeczywistości, ale ostatecznie oba projekty zakończyły się niepowodzeniem.

Kartonowy zestaw Cardboard przeistoczył się co prawda w Daydream VR, ten jednak przetrwał na rynku zaledwie trzy lata. Z kolei gogle Glass spotkały się z ogromną krytyką, zarzucano Google, że stworzy narzędzie do permanentnej inwigilacji, które pozwoli rejestrować postronnych ludzi bez ich zgody. Społeczności udało się wymusić zawieszenie tego konsumenckiego projektu i przeniesienie go do sektora biznesowego, gdzie nie budzi aż tak dużych kontrowersji.

Dziś Google ponownie chce wrócić do gry w sektorze AR. Redakcji serwisu The Verge udało się ustalić, że korporacja pracuje nad nowymi goglami o nazwie roboczej Project Iris, które trafią na rynek w 2024 roku. Sprzęt ma wykorzystywać autorski procesor Google, zewnętrzny system śledzenia otoczenia oraz system Android. Możliwe, że sprzęt będzie korzystał także z narzędzi do chmurowego renderowania treści, aby zwiększyć potencjał obliczeniowy urządzenia.

Plotki głoszą, że za projektem stoi Clay Bavor, manager Google odpowiedzialny za pracę nad Project Starline, narzędziem do prowadzenia bezokularowych wideokonferencji 3D. W zespole Bavora ma być m.in. twórca Asystenta Google Scott Huffman, Shahram Izadi pracujący nad ARCore (Usługami Google Play dla AR) oraz Mark Lucovsky, były szef zespołu Meta odpowiedzialnego za pracę nad systemem operacyjnym korporacji. Ponadto w projekt zaangażowano projektantów z zespołu Pixel.

Na razie nie znamy żadnych szczegółów dotyczących możliwości tego urządzenia, jedyną konkretną informacją jest data potencjalnej premiery. Jednak sam fakt rozpoczęcia prac nad tym projektem nie powinien dziwić. Google odniosło co prawda porażkę w sektorze AR i VR, jednak szum wokół facebookowych metawersów mógł dać korporacji nadzieję na udany powrót do tej perspektywicznej branży.

