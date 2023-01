Project Q to jedna z anulowanych gier Ubisoftu. Sieciowa strzelanka nie trafi do graczy

fot. Ubisoft

W kwietniu 2022 roku Ubisoft zapowiedział Project Q, sieciową strzelankę, w której gracze mieli zmierzyć się ze sobą na arenach. Gra znajdowała się wtedy na wczesnym etapie produkcji, a zainteresowani mogli zapisywać się do pierwszych testów. Wygląda jednak na to, że na tym jej losy się skończą, bo francuska firma oficjalnie ogłosiła, że projekt trafił do kosza, a prace nad nim nie będą kontynuowane.

Informacje o skasowaniu gry jako pierwszy podał serwis Insider-Gaming. Niedługo później potwierdziło to również VGC, powołując się na słowa przedstawiciela Ubisoftu. Podał on również powód zaistniałej sytuacji: jest nim konieczność skupienia się na innych projektach.

Możemy potwierdzić, że nie zajmujemy się już produkcją Project Q, by skupić się na priorytetowych projektach, do których zostaną przeniesione nasze zespoły.

Warto przypomnieć, że niedawno dowiedzieliśmy się (przy okazji kolejnego przesunięcia premiery Skull and Bones), że Ubisoft zdecydował się na anulowanie trzech gier. Na ten moment nie wiadomo czy Project Q był jednym z nich czy też jest to kolejny, czwarty projekt, który nie trafi na rynek.