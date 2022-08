Projektor Magic Lamp 1080p firmy XGIMI świeci podwójnie

fot. XGIMI

Przy tak dużej liczbie inteligentnych urządzeń domowych w dzisiejszych czasach, liczba dodatkowych gadżetów w domu potrafi szybko przyrastać. Firma XGIMI, produkująca projektory, ma nadzieję rozwiązać ten problem, łącząc w jednym urządzeniu całą masę technologii.

Najnowszy projektor firmy XGIMI, Magic Lamp, łączy w sobie lampę sufitową, projektor krótkiego rzutu i głośnik bezprzewodowy w jednym urządzeniu. Dzięki nowemu urządzeniu można w prosty sposób przekształcić każdy pokój salkę kinową. Oszczędza to konieczności prowadzenia przewodów po pokojach, kupowania dodatkowych urządzeń i dopasowywania ich wszystkich do siebie. Całkiem sprytnie.

Przede wszystkim Magic Lamp działa jako projektor cyfrowy. Może pochwalić się imponującym współczynnikiem krótkiego rzutu 0,7:1, który pozwala wyświetlać 100-calowy obraz z odległości zaledwie 1,5 metra. XGIMI ma regulację kąta projekcji do 32°, co pozwala na idealne ustawienie obrazu. Magic Lamp obsługuje rozdzielczość 1080p, a jego jasność wynosi 1200 lumenów. Jest też całkowicie bezprzewodowy, co oznacza, że materiały wideo przesyła się do projektora za pomocą smartfona lub tabletu, m.in. poprzez AirPlay.

Ale na tym nie kończy się funkcjonalność Magic Lamp trzy w jednym. Projektor ma również wbudowany 2.1-kanałowy system głośników Harman Kardon o mocy 28 W. Zapewnia on dźwięk przestrzenny z obsługą Dolby Atmos. Jest także całkowicie bezprzewodowy, dzięki czemu stanowi świetny głośnik do odtwarzania treści wideo. Dodatkowo można używać głośnika samodzielnie do słuchania audio.

I wreszcie, Magic Lamp mieści się w lampie sufitowej. Wygląda jak każda inna lampa sufitowa i tak też działa. Lampa to dioda LED o jasności 3000 lumenów, którą można sterować z dołączonej aplikacji. Trzy gadżety w jednym brzmi jak wyzwanie, ale w końcu to magiczna lampa.

fot. XGIMI

Obecnie projektor Magic Lamp jest sprzedawany tylko w Chinach bezpośrednio w sklepie internetowym XGIMI za 7999 RMB, czyli równowartość około 5500 zł. Jednak firma obecna jest na targach IFA 2022, aby zaprezentować swoje urządzenia na europejskim rynku, więc całkiem możliwe, że Magic Lamp niedługo trafi do sprzedaży także w UE. Niemniej, choć to ciekawy gadżet, to wydaje się, że jego docelowym odbiorcą będą raczej hotele niż klienci indywidualni, dla których rozdzielczość 1080p może okazać się zbyt niska w czasach powszechnego 4K.