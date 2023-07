Prosta sprawa - nowy serial od CANAL+. Reżyser Furiozy stanie za kamerą

fot. CANAL+

CANAL+ po raz kolejny czerpie z książek Wojciecha Chmielarza. Tym razem swój serial otrzyma bestseller Prosta sprawa. W sensacyjnym ujęciu zobaczymy historię o sprawiedliwości i honorze. W roli głównej wystąpi Mateusz Damięcki. Prace na planie mają potrwać do października 2023 roku.

Prosta sprawa – fabuła

Prosta sprawa to historia sensacyjna o długu, przedstawiająca walkę dobra ze złem. Historia bezimiennego bohatera, który wyrusza w podróż, żeby odnaleźć człowieka, który wiele lat temu, całkowicie bezinteresownie pożyczył mu pieniądze. Kiedy okazuje się, że ów człowiek, wmieszany w rozgrywki z lokalną mafią sam teraz potrzebuje pomocy, bezimienny podejmuje jedyną moralnie słuszną decyzję. Stanie po jego stronie, wywołując tym samym ciąg dramatycznych zdarzeń. Od teraz będzie walczył o życie, i to nie tylko swoje, z gangsterami jeleniogórskiego półświatka. Jak zapowiada CANAL+, z pozoru prosta sprawa szybko obróci się w brawurowe kino akcji z opowieścią o zasadach, które nigdy się nie dewaluują.

Mateusz Damięcki - wypowiedź

Odtwórca głównej roli opowiedział o swojej postaci. Wyznał, jak wymagające były dla niego przygotowania do wcielenia.

Kino akcji to zawsze jest wyzwanie. Bezimienny, którego gram, to facet nie tylko z tajemniczą przeszłością i kodeksem moralnym wpisanym w DNA, ale też sprawny fizycznie, wyszkolony mężczyzna. Biega, skacze, walczy, świetnie posługuje się każdą bronią. Dla mnie oznaczało to godziny ćwiczeń, budowania sylwetki, nauk choreografii scen walk. PROSTA SPRAWA, chciałoby się powiedzieć, a jednak w rzeczywistości nic nie jest takie proste, jak się wydaje. Innymi słowy – ta rola to krew, pot i łzy… ale przy ekranizacji tak świetnej powieści, wszystko jest tego warte.”

Premiera serialu została zaplanowana na 2024 roku. Prosta sprawa ukaże się w CANAL+.