Przeminęło - zobacz krótkometrażówkę Storytela. Oscarowy Łukasz Żal i produkcja inspirowana klasykiem kina

fot. storytel

Przeminęło to ponadczasowa historia miłosna, oparta na kultowym Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell. Oryginalne słuchowisko przenosi nas ze Stanów Zjednoczonych czasów wojny secesyjnej do okresu historycznej zawieruchy w Polsce, która jeszcze nie była na powrót Polską, która walczyła o wolność. Oto rok 1981, rok wprowadzenia kartek na mięso, wyprodukowania setnego malucha, założenia zespołu Republika, ale przede wszystkim rok szarej chmury stanu wojennego, która zawisła nad krajem. Pod tą chmurą zaś znalazły się Tary Śląskie, a w niej Róża, Czarek, Jurek, Malwina, Robert i wszyscy ci, w których gniew młodych musiał zamienić się w bunt narodu. W sieci pojawił się krótkometrażowy towarzyszący słuchowisku, w którym pojawili się aktorzy uczestniczący w projekcie. Produkcja otworzyła tegoroczny festiwal Off Camera. Jej reżyserem jest Michał Marczak, a za zdjęcia odpowiada nominowany do Oscara Łukasz Żal. Wideo jest dostępne poniżej.

Przeminęło to największa produkcja oryginalna tego roku. W słuchowisku w głównych rolach wystąpili Justyna Wasilewska, Maria Dębska, Tomasz Włosok, Józef Pawłowski i Mateusz Banasiuk, a towarzyszyli im m.in. Danuta Stenka, Wojciech Wysocki, Wojciech Mecwaldowski, Cezary Pazura, Wojciech Mann oraz Król.