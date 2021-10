Przez pandemię znacząco dłużej przesiadujemy przed ekranami

Zdjęcie: Pixabay

Zespół naukowców z UCLA postanowił dokładnie przyjrzeć się społeczeństwu ery postpandemicznej, aby zbadać, jak doświadczenie powszechnej izolacji odbiło się na naszym zdrowiu. Eksperci przeprowadzili ankietę wśród reprezentatywnej grupy Amerykanów, w której zapytano uczestników o to, ile spęczają czasu przed komputerem, telewizorem, jak długo ćwiczą, czy piją alkohol, palą papierosy bądź spożywają fast-foodowe jedzenie.

Wyniki ankiety okazały się niepokojące. Średni czas spędzany na ćwiczeniach fizycznych spadł aż o 31,2% w porównaniu do czasów przedpandemicznych, wzrosło za to spożycie alkoholu (o 23,2%) oraz częstotliwość sięgania po papierosy (o 9%). Nieznacznie spadła za to częstotliwość korzystania z oferty sieci typu fast-food – przed pandemią średnia liczba wizyt w placówkach tego typu wynosiła 1,46 w tygodniu, a obecnie spadła do 0,96.

Najciekawiej z punktu widzenia kinomaniaków przedstawia się jednak informacja o tym, jak zmieniły się nasze przyzwyczajenia związane z korzystaniem z komputerów oraz telewizorów. Respondenci przyznali, że dziś spędzają przed nimi średnio aż o 60,4% więcej niż przed wybuchem pandemii. Zdaniem naukowców przestawiliśmy się na siedzący tryb życia, który w dłuższej perspektywie czasowej może odbić się na naszym zdrowiu.

Mimo iż badania przeprowadzono wśród amerykańskiego społeczeństwa, istnieje spora szansa, że podobną tendencję możemy zaobserwować również wśród Europejczyków. Model pracy zdalnej na dobre przyjął się w naszym społeczeństwie, a rosnące zainteresowanie takimi platformami jak Steam czy Netflix zauważalnie wpłynęło na wydłużenie czasu, jaki spędzamy na obcowaniu z cyfrową rozrywką.