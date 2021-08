Steam Deck – szef Xboxa chwali nową konsolę od Valve

fot. Valve

Na oficjalny debiut Steam Decka od Valve przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Co prawda sprzęt jest już dostępny w przedsprzedaży, ale pierwsi konsumenci otrzymają go dopiero pod koniec 2021 roku. Nie oznacza to jednak, że przenośna konsola od twórców Half-Life’a istnieje wyłącznie wirtualnie. Kilku recenzentów miało już okazję przyjrzeć się Steam Deckowi z bliska i wyrazić na jego temat pozytywne opinie.

Niedawno do grona pochlebców dołączył sam Phil Spencer. Szef Xboksa przyznał za pośrednictwem swojego twitterowego konta, że Steam Deck dobrze radzi sobie z odpalaniem pecetowych tytułów Microsoftu:

Spencer zwrócił uwagę m.in. na system sterowania oraz rozmiar ekranu, które według niego idealnie sprawdzają się w parze z pecetowymi produkcjami w wersji mobilnej. Wspomniał również o seriach Halo oraz Age of Empires 4, które na Steam Decku mają działać zadowalająco, podobnie jak usługa do grania w chmurze xCloud.

Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak tylko poczekać na oficjalną premierę sprzętu, aby na własnej skórze przekonać się, czy Steam Deck faktycznie jest tak dobry, jak twierdzą pierwsi recenzenci.