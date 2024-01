Hisense prezentuje wyjątkowy 110-calowy telewizor Mini LED

fot. Hisense

Niewyobrażalnie duże telewizory wyznaczają nowe trendy. Gdy obecnie standardem jest 55 oraz 65 cali, firma Hisense zaprezentowała na targach CES dwa nowe modele Mini LED z najwyższej serii ULED X: o przekątnej 98 cali oraz 110 cali.

Telewizor Mini LED 110UX może pochwalić się aż 40 000 stref podświetlenia oraz 10 000 nitów jasności. Hisense twierdzi, że stworzyło tę niesamowitą jasność za pomocą 24-woltowych diod Mini LED o wysokiej mocy. Telewizor wykorzystuje również powłokę przeciwodblaskową i powłokę szerokokątną w technologii STW2.0, aby zmniejszyć odblaski, wycieki podświetlenia, przesunięcia kolorów i inne niepożądane problemy. TV oferuje również imponujące 95% pokrycie gamy kolorów BT.2020.

98-calowy 98UX ma 10 000 lokalnych stref przyciemniania i może osiągnąć „jedyne” 5000 nitów. Oba nowe telewizory ULED X są wyposażone w zintegrowane systemy dźwiękowe 4.2.2, ale tylko większy model oferuje kompatybilność z Dolby Atmos FlexConnect. Są one również wyposażone w częstotliwość odświeżania 144 Hz, obsługują Dolby Vision HDR oraz mają sporo funkcji do gier, takich jak kompatybilność z G-Sync i Freesync Premium Pro.

Inną ważną zapowiedzią Hisense było to, co firma nazywa pierwszym na świecie telewizorem laserowym 8K Sonic Screen. Projektor ten nie tylko oferuje rozdzielczość 8K, ale także wykorzystuje sam ekran do emitowania dźwięku. Hisense zapowiedziało, że Sonci Screen oferuje obszar dźwiękowy o powierzchni 3,4 m2 złożony z ponad 100 000 jednostek dźwiękowych, choć nie podał niestety więcej szczegółów.

Hisense zaprezentował na targach CES kilka swoich telewizorów laserowych, czyli inteligentnych projektorów krótkiego rzutu z dołączonymi specjalnymi ekranami. Był wśród nich choćby zwijany telewizor laserowy, który składa się z ekranu redukującego odblaski, który można zwinąć do wewnątrz podstawy projektora o ultrakrótkim rzucie. Hisense zaprezentowało również ekran Ultra Black Screen Laser 4K, który oferuje wysoki zakres dynamiki, jasność, kontrast i głębię wizualną, elementy, które często rozczarowują podczas oglądania treści z projektorów. Osiąga to dzięki zastosowaniu technologii mikro-nano, antyodblaskowej folii, która poprawia efektywność wykorzystania światła o 50%. Pojawił się też Ultra Slim 4K Laser TV z ekranem o głębokości zaledwie 1,57 cm i wadze 7,5 kg, Hisense twierdzi, że jest to najmniejszy telewizor laserowy w branży.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy telewizory ULED X oraz nowe projektory Laser TV będą dostępne ani ile będą kosztować, ale nie spodziewamy się, że będą tanie.