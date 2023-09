Szokująca cena za 118-calowy telewizor MicroLED od LG

fot. LG

Niewielu pewnie znajdzie się takich, którzy są w stanie zapłacić tak ogromne pieniądze za telewizor, ale jeżeli już, to raczej bez problemu znajdą też miejsce na niemal trzymetrowy ekran. Jeżeli nie w salonie, to w prywatnej sali kinowej. Albo w obu. LG zapowiedziało właśnie wprowadzenie na rynek amerykański nowego telewizora MicroLED Magnit o 118-calowej przekątnej i cenie wynoszącej 237 tysięcy dolarów. Ten najnowszy przedstawiciel serii Magnit i tak jest jednak tańszy niż model 136-calowy (3,45 m) kosztujący jedyne 300 000 dolarów, czyli ok. 1 300 000 złotych.

118-calowy telewizor Magnit może pochwalić się pikselami wielkości 0,68 mm, rozdzielczością 4K, technologią LED chip-on-board (COB) i przetwarzaniem wspomaganym przez sztuczną inteligencję, choć większość z jego ceny wynika z faktu, że ma on 3 metry przekątnej i jest oparty na zaawansowanej technologii DVLED firmy LG, którą można znaleźć w ogromnych wyświetlaczach komercyjnych. Oferuje również częstotliwość odświeżania 120 Hz, wykorzystuje platformę LG webOS smart TV i może osiągnąć maksymalną jasność aż 2000 nitów.

fot. LG

Każda z ponad 8 milionów diod MicroLED telewizora Magnit jest pojedynczym źródłem światła, co zapewnia czystą czerń i niesamowity kontrast. Telewizor jest kompatybilny z HDR10 i HDR10 Pro, a procesor LG Alpha 9, który można znaleźć również w telewizorach LG C3 i G3 OLED, wykorzystuje technologię głębokiego uczenia się sztucznej inteligencji do redukcji szumów obrazu oraz optymalizacji nasycenia kolorów i kontrastu w oparciu o warunki panujące w pomieszczeniu.

Najnowszy Magnit firmy LG oferuje bezproblemową łączność, dzięki obsłudze Apple AirPlay 2 i Miracast do tworzenia kopii lustrzanych ekranu mobilnego zarówno z urządzeń z systemem iOS, jak i Android. Ma również cztery porty HDMI 2.1 do wygodnego podłączania kompatybilnych urządzeń, wbudowany Bluetooth i WiSA Ready do bezprzewodowego dźwięku przestrzennego.

Podobnie jak w przypadku większej wersji, 118-calowy telewizor Magnit może być jeszcze droższy, gdy kupujący zdecyduje się na opcjonalne głośniki Bang & Olufsens Beolab 50, które zostały wprowadzone na rynek w 2017 roku w cenie 40 000 dolatów. Standardowo telewizor jest wyposażony w zintegrowane 50-watowe głośniki.

fot. LG

LG nie jest jedyną firmą tworzącą ogromne telewizory MicroLED dla osób z przytłaczająco grubymi portfelami. Samsung również produkuje swoje zestawy „The Wall” w różnych rozmiarach, w tym 219-calową wersję, która kosztuje powalające 800 000 dolarów.