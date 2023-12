Na targach CES 2024 firma LG pokaże nowe soundbary

fot. LG

Reklama

Oferujące świetne wrażenia dźwiękowe soundbary zostały starannie zaprojektowane, aby harmonijnie współpracować z telewizorami LG, tworząc doskonałą synergię w kinie domowym. Funkcje takie jak WOW Orchestra, WOWCAST oraz innowacyjny interfejs WOW, zapewniają łatwość zarządzania i bezprzewodowe połączenie, podnosząc jakość dźwięku do poziomu Dolby Atmos i DTS:X.

Flagowy model S95TR wyróżnia się mocą 810 W i obsługą aż 15 kanałów, w tym pierwszym w branży głośnikiem centralnym skierowanym do góry, zapewniającym trójwymiarową klarowność i poszerzoną scenę dźwiękową. Jego estetyczny design harmonizuje z matowym wykończeniem telewizorów LG.

fot. LG

Model SG10TY, skrojony na miarę do uzupełnienia telewizorów LG OLED klasy premium, oferuje płynną integrację i bezprzewodową rozrywkę z wykorzystaniem technologii WOWCAST. Dzięki Wi-Fi i wsparciu dla serwisów streamingowych, jak Tidal Connect czy Spotify Connect, SG10TY będzie idealnym wyborem dla miłośników muzyki.

Z kolei model S70TY to doskonałe rozwiązanie dla posiadaczy telewizorów LG QNED. Jego kompaktowa konstrukcja, wyposażona w innowacyjny głośnik centralny, oraz możliwość montażu naściennego, sprawiają, że jest to idealny wybór dla mniejszych przestrzeni.

Dodatkowo, w 2024 roku LG planuje wprowadzenie na rynek nowych wersji głośników i słuchawek dousznych, w tym modelu XO2 z unikatowym cylindryczno-stożkowym kształtem oraz słuchawek dousznych LG TONE Free T90S, zapewniających zrównoważone brzmienie i funkcję Adaptive ANC.

Jeong-seok Lee, dyrektor działu audio w LG Home Entertainment Company, podkreśla, że priorytetem LG jest dostarczanie klientom niezapomnianych wrażeń z domowej rozrywki.

Mając zawsze na uwadze zadowolenie użytkownika, LG tradycyjnie dąży do tworzenia wrażeń audiowizualnych o niezrównanej jakości, które wzbogacają życie naszych klientów. Chcemy zagwarantować naszym klientom niezapomniane wrażenia z domowej rozrywki. Dzięki wysokiej klasy soundbarom LG i dodatkowo ulepszonemu dźwiękowi przestrzennemu, zoptymalizowanemu pod kątem telewizorów LG OLED i LG QNED, nasi klienci otrzymują od nas to, co najlepsze.

fot. LG

Wszystkie nowości od LG w segmencie rozrywki domowej będzie można zobaczyć na stoisku firmy podczas targów CES 2024 w Las Vegas, które odbędą się na początku stycznia 2024.