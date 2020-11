Przyjaciele - kiedy zdjęcia do specjalnego odcinka kultowego serialu? Matthew Perry zdradza

fot. materiały promocyjne

Matthew Perry, który w serialu Przyjaciele wcielał się w postać Chandlera wyjawił, że zdjęcia do zapowiedzianego w tym roku specjalnego odcinka produkcji zostaną wznowione na początku przyszłego roku, konkretnie aktor wyjawił, że będzie to marzec. Jeśli chodzi o to wyjątkowe spotkanie po latach, które powstaje dla HBO Max to gwiazdy serialu, wspomniany Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer i Matt LeBlanc powrócą w Stage 24, słynnym studio Warner Bros, w którym kręcony był program. Aktorzy będą producentami wykonawczymi spotkania z twórcami Przyjaciół, Kevinem Brightem, Martą Kauffman i Davidem Crane.

https://twitter.com/MatthewPerry/status/1326943949240594437

Dla przypomnienia serial o grupie sześciorga przyjaciół, którzy mieszkają w Nowym Jorku. Monica Geller jest szefową kuchni i mieszka w mieszkaniu w Green Village wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa Rachel Green. Rachel to rozpieszczona dziewczyna, która porzuciła przyszłego męża przed ołtarzem i postanowiła rozpocząć nowe, samodzielne życie. Na przeciw mieszkania Moniki i Rachel mieszka Chandler Bing - programista komputerowy o dużym poczuciu humoru oraz Joey Tribbiani - niezbyt inteligenty, bezrobotny aktor. Phoebe Buffay, była współlokatorka Moniki, pracuje jako masażystka. Ross, brat Moniki, jest paleontologiem, którego porzuciła żona dla innej kobiety. Cała szóstka spędza razem wolny czas w kawiarence Central Perk lub w jednym z mieszkań i wplątuje się w różne zabawne sytuacje życiowe.