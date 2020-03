Przyjaciele - utwór z czołówki zaaranżowany w różnych stylach epoki od 1920 do 1990

Postmodern Jukebox stworzyli materiał z okazji Friends Reunion, czyli programu szykowanego przez HBO Max, gdzie znowu zbierze się cała obsada serialu i wspólnie będą wspominać powstawanie prace na planie produkcji. W swoim materiale stworzyli różne aranżacje utworu I'm Be There For You, która została zaprezentowana w różnych stylach adekwatnych do danego okresu.

I'm Be There For You wykonane zostało zatem w sposób charakterystyczny dla czasów od 1910 do 1990 roku. Zobaczcie efekt ich pracy i posłuchajcie sami: