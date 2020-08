Przyjaciele - program ze spotkaniem obsady po latach znów opóźniony

materiały prasowe

Przyjaciele mają już ponad 25 lat. Amerykańska platforma HBO Max chciała to uczcić specjalnym programem, w którym cała obsada miała się spotkać i porozmawiać o dziedzictwie kultowej produkcji. Realizacja tego projektu została już raz opóźniona przez pandemię koronawirusa i według nowych informacji nagrania zostały ponownie przesunięte.

Czytamy, że powodem jest ciągła blokada prac na planach w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych z uwagi na sytuację z pandemią koronawirusa. Dlatego też podjęto decyzję o opóźnieniu prac nad tym projektem na jesień 2020 roku. Istotne jest to, że po prostu kluczem realizacji jest zrobienie tego z widzami będącymi w studiu, więc inna opcja nie pasuje do obranej koncepcji.

Ma to związek z tym, że w lipcu David Schwimmer zapowiadał prace nad tym programem na sierpień 2020 roku. Wówczas jednak sytuacja zaczęła się pogarszać w Stanach Zjednoczonych i nie było wiadomo, czy będzie to bezpieczne.

NBC

Sam Schwimmer nazywa ten program bardzo wesołym wywiadem z niespodziankami. Ma być on kręcony w tym samym miejscu, w którym filmowano serial Przyjaciele.

Decyzja skomentowała Jennifer Aniston w rozmowie z Deadline;

- To będzie super. Wiesz co? To da nam więcej czasu, aby zrobić z tego coś bardziej ekscytującego i fajnego, niż pierwotnie planowaliśmy. Dlatego wolę spojrzeć na opóźnienie jako na coś pozytywnego. Nigdzie się nie wybieramy. Nigdy nie pozbędziecie się Przyjaciół! Wybacz, będziemy z wami na zawsze!