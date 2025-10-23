Reklama
Serial o Waller nadal powstaje - jest przybliżona data premiery. Co dalej z Checkmate w DCU?

Viola Davis i jej Amanda Waller nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa w DCU. James Gunn potwierdził, że serial o tej postaci nadal powstaje i przybliżył, kiedy możemy się go spodziewać. Zdradził też, dlaczego Checkmate nie otrzymało jeszcze własnego projektu.
Wiktor Stochmal
Tagi:  Waller 
DCU Checkmate james gunn
Waller - serial aktorski DC
Kiedy James Gunn zapowiadał projekty, które wejdą w skład DCU, pojawiła się tam wzmianka o serialu, w którego centrum znalazłaby się Amanda Waller. Po wydarzeniach z Legionu samobójców: The Suicide Squad i 1. sezonu Peacemakera odeszła ona z organizacji Argus, wcześniej odpowiadając m.in. za stworzenie wspomnianego Legionu, a także drużyny z Koszmarnego Komanda. Jej miejsce zajął Rick Flag senior grany przez Franka Grilla. Czy są nadal plany na stworzenie tego projektu, a może został on zamieciony pod dywan, jak kilka innych?

Constantine 2 - James Gunn rozmawiał już z Keanu Reevesem. Co ze scenariuszem?

James Gunn, kierownik DCU i DC Studios, udzielił wywiadu na kanale YouTube Emergency Awesome, w którym poruszył ten temat. Przyznał, że nadal trwają pracę nad serialem o Amandzie Waller. Obecnie pisane są do niego scenariusze odcinków. Serial ma ujawnić, co ta postać robiła w trakcie wydarzeń Supermana, 2. sezonu Peacemakera oraz zapowiedzianego na 2027 rok Man of Tomorrow. Możemy się zatem spodziewać, że serial zadebiutuje dopiero po premierze filmu z Człowiekiem ze stali i Lexem Luthorem w rolach głównych.

W finale 2. sezonu Peacemakera powstała też organizacja Checkmate, która miała istotną rolę w komiksach. Wielu fanów spodziewało się natychmiastowego zapowiedzenia oddzielnego serialu, który skupiłby się na działaniach tej grupy. James Gunn wyjaśnił, że do takiej zapowiedzi nie doszło, ponieważ nie ma jeszcze klarownego pomysłu na tę produkcję. Musi też wymyślić, jaki ta drużyna będzie miała wpływ na produkcje kinowe.

Które postaci z 2. sezonu Peacemakera są najsilniejsze? Niektóre z nich należą do Checkmate

Źródło: YouTube (Emergency Awesome)

Wiktor Stochmal
Tagi:  Waller 
DCU Checkmate james gunn
