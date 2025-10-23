DC

Kiedy James Gunn zapowiadał projekty, które wejdą w skład DCU, pojawiła się tam wzmianka o serialu, w którego centrum znalazłaby się Amanda Waller. Po wydarzeniach z Legionu samobójców: The Suicide Squad i 1. sezonu Peacemakera odeszła ona z organizacji Argus, wcześniej odpowiadając m.in. za stworzenie wspomnianego Legionu, a także drużyny z Koszmarnego Komanda. Jej miejsce zajął Rick Flag senior grany przez Franka Grilla. Czy są nadal plany na stworzenie tego projektu, a może został on zamieciony pod dywan, jak kilka innych?

James Gunn, kierownik DCU i DC Studios, udzielił wywiadu na kanale YouTube Emergency Awesome, w którym poruszył ten temat. Przyznał, że nadal trwają pracę nad serialem o Amandzie Waller. Obecnie pisane są do niego scenariusze odcinków. Serial ma ujawnić, co ta postać robiła w trakcie wydarzeń Supermana, 2. sezonu Peacemakera oraz zapowiedzianego na 2027 rok Man of Tomorrow. Możemy się zatem spodziewać, że serial zadebiutuje dopiero po premierze filmu z Człowiekiem ze stali i Lexem Luthorem w rolach głównych.

W finale 2. sezonu Peacemakera powstała też organizacja Checkmate, która miała istotną rolę w komiksach. Wielu fanów spodziewało się natychmiastowego zapowiedzenia oddzielnego serialu, który skupiłby się na działaniach tej grupy. James Gunn wyjaśnił, że do takiej zapowiedzi nie doszło, ponieważ nie ma jeszcze klarownego pomysłu na tę produkcję. Musi też wymyślić, jaki ta drużyna będzie miała wpływ na produkcje kinowe.

