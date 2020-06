Psi patrol atakowany na Twitterze. Ma to związek z protestami w USA

fot. materiały prasowe

Psi Patrol to obecnie jedna z najpopularniejszych kreskówek. Każdy, kto ma małe dziecko, wie, jak maluchy kochają tych bohaterów i jak bardzo za nimi szaleją. Jednak dla części amerykańskiego społeczeństwie po latach emisji pojawił się kluczowy problem w tej bajce: jeden z bohaterów jest policjantem.

Wszystko zaczęło się 2 czerwca 2020 roku, gdy oficjalny Twitter dołączył do akcji wyciszania treści, by osoby poruszające kwestię ruchu #BlackLivesMatter i protestów przeciwko brutalności policji w USA mieli priorytet. Wówczas pojawiły się komentarze nawołujące do skasowania Psiego patrolu, ponieważ jeden z bohaterów jest policjantem, a sama kreskówka jest propagandą, bo pokazuje dobrego glinę.

Jasne, można potraktować te komentarze jako żart, ale niestety wygląda na to, że nim nie są. Pod wpisem na Twitterze rozgrywa się burzliwa dyskusja, która cały czas trwa. Jedna strona nawołują do usunięcia serialu lub policjanta Chase'a (najlepiej zabijając go) - często używają określenia A.C.A.B., czyli All Cops Are Bastards - innymi słowy wszyscy gliniarze to dranie. Inni mówią wprost: oszaleliście, to tylko kreskówka dla dzieci dając im dobry przykład. Zwolennicy Chase'a przygotowali hashtag: #IStandWithChase który ma zapewnić o poparciu dla fikcyjnego gliniarza. Nazywają sytuację: masową histerią. Problem jest taki, że choć Psi patrol miał zaprzestać publikowania tylko na jeden dzień, nie wrzucono nowego postu od 2 czerwca 2020 roku, więc ten cały atak niewątpliwie trafił do stacji i producentów. Nie wiadomo, jak zareagują. Już amerykańska telewizja FOX zrobiła materiał o tym zdarzeniu w wiadomościach.

fot. materiały prasowe

New York Times zwraca uwagę, że kwestia ataku na fikcyjnych policjantów nie jest odosobniona. Producent Detektywa Monka, Tom Sharlpling w czerwcu krytykował swój serial i uważa, że przyczynia się on do akceptacji faktu, że policjanci to zawsze dobrzy ludzie. Natomiast aktor Griffin Newman, który wystąpił w dwóch odcinkach Zaprzysiężonych, przekazał swoje honorarium na cele charytatywne. LEGO anulowało produkcje postaci policjantów, a seriale Policja na żywo oraz Cops zostały natychmiastowo skasowane. Organizacja Color of Change zwraca uwagę, że dobrzy policjanci na ekranie częściej łamią prawo niż przestępcy, a to powoduje stworzenie społecznej akceptacji widzów na takie zachowania w prawdziwych świecie.

Przykład negatywnych głosów nawołujących do zakończenia serialu propagującego zdaniem tych ludzi nieprawdziwym stereotyp dobrego policjanta.

