Psy 3. W imię zasad - jakie otwarcie filmu w box office?

Psy 3. W imię zasad to najnowsza część kultowej polskiej serii w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Obraz trafił do naszych kin 17 stycznia. Teraz pojawiła się informacja odnośnie wyniku produkcji w polskim box office. Otóż film w ciągu pierwszych 3 dni od premiery przyciągnął do kin 386 945 osób. Psy 3. W imię zasad już teraz zobaczyło w kinach więcej osób, niż pierwszą część kultowego cyklu, która w 1992 roku przyciągnęła przed ekrany łącznie 301 tysięcy widzów. Jest to również rezultat lepszy od filmu Pitbull. Ostatni pies reżysera, który w ciągu pierwszego weekendu zgromadził w salach kinowych 345 906 widzów. Mimo sukcesu od takiej marki jak Psy, która na zawsze wryła się w polską popkulturę oczekiwano o wiele wyższego wyniku.

W sieci pojawiły się również nowe plakaty produkcji, które przedstawiają bohaterów projektu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Psy 3. W imię zasad - plakat

W filmie po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i Nowego. Ich spotkanie zmieni wszystko.