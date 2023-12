PUBG: Battlegrounds - nowa mapa zadebiutowała. Opublikowano też film z gwiazdą Squid Game

fot. KRAFTON

Na PC (gracze konsolowi będą musieli poczekać nieco dłużej, bo do 14 grudnia) zadebiutowała aktualizacja 27.1 do PUBG: Battlegrounds, która wprowadza przede wszystkim nową mapę, RONDO, znaną również jako Ground of Honor. To lokacja o rozmiarze 8x8, którą podzielono na dwa osobne regiony z unikalną atmosferą. Oprócz tego w aktualizacji wprowadzono także inne, nowe elementy, w tym pistolet maszynowy JS9, który świetnie sprawdzi się w walce na bliską odległość.

PUBG: Battlegrounds - Rondo - screeny

PUBG: Battlegrounds - Rondo

KRAFTON opublikowało również krótkometrażowy film aktorski autorstwa Sama Hargrave'a, reżysera między innymi dwóch części serii Tyler Rake. W produkcji udział wzięli Daniel Wu (Tomb Raider, The Man with Iron Fists) oraz Lee Jung-Jae, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu Squid Game. Trwający około 8 minut materiał możecie obejrzeć poniżej.

PUBG: Battlegrounds - film krótkometrażowy