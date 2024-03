Puchatek: Krew i miód 2 w polskich kinach. Jest zwiastun i data premiery

fot. materiały prasowe

Puchatek: Krew i miód 2 będzie wyświetlany w polskich kinach. Dystrybutor Monolith Films opublikował polski zwiastun i jednocześnie ogłosił, że horror trafi na nasze ekrany. Data premiery została ustalona na 31 maja 2024 roku. Film, jak i zwiastun, są przeznaczone dla widzów dorosłych. Puchatkowi towarzyszą Prosiaczek, Tygrysek oraz Sowa.

Przypomnijmy, że Puchatek: Krew i miód to był jeden z fenomenów 2023 roku, który osiągnął sukces komercyjny, ale zarazem zebrał fatalne oceny krytyków. Twórcy jednak nie planowali globalnej dystrybucji i zainteresowanie przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Był to bowiem film mikrobudżetowy, który kosztował zaledwie 100 tysięcy dolarów (w box office zebrano ponad 5 mln dolarów), więc nie mogli tego zrobić na kinowym poziomie, którego widzowie w różnych krajach oczekują. Sequel ma już większy budżet i tym samym reżyser i producenci obiecują, że będzie to lepszy horror.

Puchatek: Krew i miód 2 - polski zwiastun

Puchatek: Krew i miód 2 - opis fabuły

Tak Monolith Films opisuje historię, którą zobaczymy w oczekiwanej kontynuacji:

Pięć miesięcy po masakrze w Stumilowym Lesie, Krzyś próbuje wrócić do normalnego życia. Policja szuka domniemanych bestii w miejscu masowego mordu, ale większość okolicznych mieszkańców uważa Krzysia za prawdziwego sprawcę. Tymczasem chłopak podczas terapii wraca do dramatycznych wydarzeń z dzieciństwa, gdy podczas jego piątych urodzin, uprowadzona została grupa dzieci wraz jego bratem bliźniakiem. Ukryty w głębi Stumilowego Lasu Puchatek wciąż pała rządzą zemsty. Wraz z nowymi, przerażającymi kompanami chce zgładzić nie tylko Krzysia, ale wszystkich pozostałych przy życiu uczestników urodzinowego przyjęcia sprzed lat. Dla niego krew jest słodka jak miód.

