Twórcy Puchatkowersum znów niszczą dzieciństwo. Tak wygląda demoniczny Bambi i mroczny Pinokio

x.com/TTCUNews

Reklama

Rok temu na ekranach kin zadebiutował horror Puchatek: Krew i miód, zamieniający uroczych mieszkańców Stumilowego Lasu w slasherowych antagonistów. Produkcja, choć wzbudziła duże kontrowersje ze względu na przeobrażenie ukochanych postaci z dzieciństwa w bezwzględne potwory, okazała się hitem w box office, co pozwoliło twórcom na rozwinięcie całego Puchatkowersum. W drodze są już kolejne filmy, w tym mroczne wersje Piotrusia Pana, Pinokia i Bambi. A poniżej możecie zobaczyć nowe plakaty, zapowiadające dwa ostatnie tytuły.

Tak wygląda demoniczny Bambi i mroczny Pinokio

Horror o Pinokiu z Puchatkowersum nazywa się Pinocchio Unstrung. Choć na plakacie widać tylko fragment postaci, to po scenografii można domyśleć się, że ta kukiełka nie zamierza zmienić się na lepsze i zostać prawdziwym chłopcem. Kolejny film jest zatytułowany Bambi: The Reckoning. Na grafice widać demoniczną wersję uroczego jelonka, znanego z bajki Disneya. Wreszcie, kolejny zapowiedziany horror to Peter Pans Neverland Nightmare, retelling historii o Piotrusiu Panu, który w tej wersji łudząco przypomina Jokera. Nie można też zapomnieć o Poohniverse Monsters Assemble, w którym potwory z Puchatkowersum połączą siły w crossoverze, choć raczej nie na miarę Avengersów.

Na dwóch pierwszych slajdach są nowe plakaty. Na pozostałych są grafiki, które twórcy Puchatkowersum ujawnili już wcześniej, ale mogliście je przegapić, więc zebraliśmy wszystko w jednym miejscu.

Bambi: The Reckoning