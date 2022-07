Puls Seulu - zwiastun koreańskiego filmu Netfliksa. Dużo szybkiej akcji i driftu

fot. Netflix

Puls Seulu to nowy koreański film akcji, który trafi na platformę streamingową Netflix. W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że krótko przed Igrzyskami Olimpijskimi w Seulu w 1988 roku grupa kierowców i mechaników próbuje potajemnie udaremnić plany szajki piorącej brudne pieniądze.

Za reżyserię tego heist filmu odpowiada Moon Hyun-sung. W głównych rolach występują: Yoo Ah-in (Płomienie, #Alive) jako główny kierowca, który potrafi doskonale driftować, Koh Kyung-Pyo (Podejrzana) jako klubowy DJ, Lee Kyu Hyung (All of Us Are Dead) jako nawigator, Park Ju-hyun (Mauseu) jako utalentowana motocyklistka i Ong Seong-wu (znany z boysbandu Wanna One) jako Joon-gi, mechanik.

Do sieci trafił zwiastun tego kryminalnego filmu akcji, który jest też utrzymywany w klimacie komedii. Możecie zobaczyć go poniżej.

Puls Seulu - zwiastun

Poniżej znajduje się plakat nowej produkcji.

fot. Netflix

Puls Seulu - premiera 26 sierpnia 2022 roku na Netflix.