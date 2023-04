Punisher - Disney+ pracuje nad rebootem? Plotka zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Scooperzy z branży rozrywkowej twierdzą, że Disney+ pracuje nad rebootem Punishera. To byłby kolejny taki projekt po Daredevil: Born Again. Co wiemy?

Charlie Cox wraca jako Matt Murdock i nie jest sam. W serialu Daredevil: Born Again ma także zagrać Jon Bernthal, który najpierw wcielał się w Punishera w Daredevilu, a później dostał swój własny solowy serial. To oznacza, że aktor, tak jak Charlie Cox, zostanie "przeniesiony" z Netflixa na nową platformę.

Teraz znany scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że Disney+ w ten sposób dopiero się rozkręca. Według niego platforma już planuje reboot Punishera z Jonem Bernthalem w roli głównej. Co ciekawe, byłby to ten sam wzór, co wcześniej: najpierw bohater wystąpiłby w Daredevilu, a później dostał swój własny spin-off.

https://twitter.com/mytimetoshineh/status/1642291281119399938

Scooper Caiden Reed potwierdza tę wersję i też uważa, że Punisher dla Disney+ jest w fazie rozwoju.

https://twitter.com/caiden_reed/status/1642217887850188800

Choć Daredevil: Born Again ma być nowym początkiem, to Marvel obiecał, że w serialu będą ci sami bohaterowie, których fani zdążyli pokochać. A jeśli idą tym tropem, to jest duża szansa na to, że ta plotka może okazać się prawdziwa. Choć możliwe, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero, gdy studio przekona się, jak przyjął się nowy Daredevil. Co sądzicie?

Zobacz także:

Najlepsze seriale Marvela. Ranking krytyków

Serwis Rotten Tomatoes w rankingu najlepszych seriali Marvela uwzględnił te tytuły, które mają przynajmniej 10 recenzji. W przypadku remisu kierował się Średnią Ocen pod Szczegółami Wyniku.