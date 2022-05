Spider-Man: Bez drogi do domu - tę grafikę zechcecie na tapetę. Genialne połączenie 3 światów

Twitter/Kelvin Does Things

Spider-Man: Bez drogi do domu to film, który z całą pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii Kinowego Uniwersum Marvela. Emocjonalna podróż Petera Parkera, pęknięcie granicy multiwersum w MCU, śmierć cioci May, złoczyńcy z filmów Sama Raimiego i serii Niesamowity Spider-Man, a wreszcie nadejście Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a, zakończone scenami z udziałem 3 Pajączków - cały ten fabularno-wizualny miszmasz mógł nas przyprawić o zawrót głowy.

Jestem niemal przekonany, że podobne odczucia może u Was wywołać poniższa grafika fanowska, której autorem jest działający na Twitterze użytkownik Kelvin Does Things. W rewelacyjny sposób połączył on ze sobą w jednym materiale postacie z 3 różnych uniwersów, oddając hołd filmom o Spider-Manie z udziałem Maguire'a, Garfielda i Toma Hollanda. Tytuł fanartu to zarazem cytat z Bez drogi do domu: "To właśnie robimy". Spójrzcie sami:

Kelvin Does Things/Twitter

Zwróćmy uwagę, że na grafice pojawiają się nie tylko najważniejsi bohaterowie i złoczyńcy, ale także postacie drugoplanowe, w tym Betty Brant (Angourie Rice) czy Rhino (Paul Giamatti).