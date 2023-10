Bombardowanie Strefy Gazy - laureat Oscara apeluje do Izraela. "To zbrodnie wojenne"

Amazon Studios

W odpowiedzi na atak terrorystyczny Hamasu na swoje terytorium Izrael od kilku dni prowadzi bombardowanie Strefy Gazy. Choć celem szeroko zakrojonych nalotów są dziesiątki celów powiązanych z samą organizacją, w ich trakcie ogromne straty ponosi także ludność cywilna. Według wczorajszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia Autonomii Palestyńskiej w wyniku działań odwetowych Izraela śmierć poniosło już 2670 Palestyńczyków, a blisko 10 tysięcy zostało rannych. Kolejne 1000 osób może leżeć pod gruzami zniszczonych w czasie bombardowania budynków.

Teraz mocny apel w powyższej sprawie na swoim koncie na Instagramie opublikował brytyjski aktor pakistańskiego pochodzenia, Riz Ahmed, laureat Oscara za krótkometrażowy film Długie pożegnanie, nominowany do tej nagrody także za pierwszoplanową rolę w produkcji Sound of Metal z 2019 roku. W niezwykle emocjonalnym wpisie aktor nazywa bombardowanie ludności cywilnej "moralnie niewybaczalnymi zbrodniami wojennymi".

Powiedziano nam, że są dwie strony tego, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. W głębi serca wiem jednak, że jest tylko jedna strona naszego człowieczeństwa. To, co wydarzyło się w Izraelu w zeszłym tygodniu, było przerażające i złe. Ból i strach, które odczuwa teraz tak wiele osób, są głębokie i prawdziwe. To, co dzieje się teraz w Strefie Gazy i okupowanej od dziesięcioleci Palestynie, jest przerażające i złe. Nie można ignorować głębi i prawdziwości tego cierpienia.

"Musimy natychmiast zabrać głos"

Ahmed dodał:

Jeśli będziemy patrzeć tylko w jednym kierunku, mrok pochłonie nas jeszcze mocniej. Dokładnie to dzieje się teraz. Prosi się nas, abyśmy odwracali wzrok, podczas gdy ludności cywilnej w Strefie Gazy - z której połowa to dzieci - kończy się obecnie czas. Jeśli opowiadamy się po stronie człowieczeństwa, musimy natychmiast zabrać głos, aby spróbować zapobiec utracie życia przez niewinne osoby. Oznacza to wezwanie do zaprzestania masowych bombardowań ludności cywilnej i kluczowej infrastruktury w Strefie Gazy i odmowy dostępu do pożywienia, wody i elektryczności oraz przymusowego wysiedlania z domów. To zbrodnie wojenne, które są moralnie niewybaczalne.

Tak wygląda cały apel Riza Ahmeda:

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w wyniku działań Izraela już ponad milion Palestyńczyków zostało wysiedlonych. Cała sytuacja może prowadzić do kolejnego kryzysu humanitarnego.