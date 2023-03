Quentin Tarantino szykuje swój ostatni film. Są szczegóły!

fot. youtube / Jimmy Kimmel Live

Jak donosi The Hollywood Reporter ostatni film w karierze reżyserskiej Quentina Tarantino nosi tytuł The Movie Critic. Scenariusz został już napisany przez samego Tarantino. Obecnie trwa etap preprodukcji, czyli przygotowania do pracy na planie, która ma ruszyć jesienią 2023 roku.

The Movie Critic - o czym jest film?

Na ten moment wiadomo niewiele. Historia ma być osadzona w latach 70. w Los Angeles i ma skupiać się na kobiecie, tytułowej krytyczce filmowej. THR spekuluje, że bohaterką może być Pauline Kael, która jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych krytyczek filmowych w historii. Opierają spekulację na tym, że Tarantino nie raz mówił o wielkim szacunku do jej pracy.

Na ten moment projekt nie ma studia, które zajmie się jego produkcją. W tym tygodniu będzie on prezentowany potencjalnym kupcom. Faworytem wydaje się Sony, bo Tarantino ma dobrą relację z szefem studia Tomem Rothmanem. Sony też dystrybuowane jego poprzedni film Pewnego razu... w Hollywood.

Przypomnijmy, że Quentin Tarantino zawsze mówił o zakończeniu reżyserskiej kariery na 10 filmach, gdy skończy 60 lat. Do tej pory zrobił 9 filmów, jeśli oba Kill Bille są traktowane jako jedna produkcja. Tarantino kończy 60 lat w marcu 2023 roku. Uważa on, że wraz z wiekiem reżyserzy nie stają się lepsi, więc nie chce dopuścić do tego, by zły tytuł pojawił się w jego filmografii.

Tarantino jednak podkreślał, że to dotyczy kariery filmowej. W wywiadach wspominał, że może wyreżyserować serial.