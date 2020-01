Quentin Tarantino idzie na wojnę z MCU? Reżyser o walce z Avengers: Endgame i Star Wars

Quentin Tarantino udziela wywiadów w związku z oscarową walką filmu Pewnego razu... w Hollywood. W rozmowie z Deadline stwierdził otwarcie, że wszystkie sequele i filmy serii w stylu MCU i Star Wars to przeciwnicy produkcji z artystycznymi pobudkami.

Jego zdaniem wojna o filmy rozpętała się pod koniec 2019 roku dzięki całej dyskusji i premierom produkcji tytułów opartych na oryginalnych pomysłach.

- Widzę to tak, że komercyjne produkty, które należą do konglomeratów, i projekty, o których każdy wie i ma je w swoim DNA jak Marvel, Gwiezdne Wojny, Godzilla czy James Bond... nie miały lepszego roku niż w 2019 roku. To mógł być rok, w którym ich dominacja nad światem mogła być kompletna, ale tak się nie stało.

Wiele mocnych i oryginalnych filmów pojawiło się pod koniec roku w kinach, więc jego zdaniem przez to cały rok był bardzo silny.

- Ten rok pokazuje, że kino, które nie wywodzi się z gatunku blockbusterów opartych na seriach, stanęło do ostatecznej walki o widza - wyjaśnia.

Uważa, że jeśli ta walka nie zakończyłaby się sukcesem w 2019 roku, mógłby być to koniec dla takich filmów.

- Jest to walka z czymś takim jak film Avengers: Endgame, który sprawił, że miesiąc przed premierą i miesiąc po premierze nie można było o niczym innym rozmawiać. Próbowali to samo osiągnąć z Gwiezdnymi Wojnami, ale nie do końca im wyszło. Jednocześnie nie można było polecieć liniami United Airlines bez trafienia na coś związanego z tym filmem - nawet informacja o bezpieczeństwie w samolocie miała sceny ze Star Wars - wyjaśnia.

Wygląda na to, że walka kina oryginalnego z wielkimi blockbusterami nadal będzie prowadzona w 2020 roku. Quentin Tarantino wyciągnął swoje działa, kto następny?