Quiz Lady - data premiery i pierwsze zdjęcia z nowej komedii z Awkwafiną

fot. Michele K Short

Quiz Lady to zapowiedziana już wcześniej komedia 20th Century Fox w reżyserii nagrodzonej Oscarem za najlepszy film krótkometrażowy dokumentalny Jessiki Yu (Cytadela, Tacy jesteśmy) i na podstawie scenariusza Jen D’Angelo (Hokus Pokus 2), która opowie historię dwóch różnych od siebie sióstr z dysfunkcyjnej rodziny z teleturniejem w tle, od którego może zależeć ich przetrwanie. Premiera filmu planowana jest na 3 listopada, a produkcję będzie można obejrzeć w zależności od miejsca zamieszkania na łamach Hulu w Stanach Zjednoczonych, Star+ w Ameryce Południowej i na Disney+ w zakładce Star w każdym innym kraju, w tym w Polsce.

Quiz Lady - zdjęcia

Quiz Lady

Quiz Lady - opis

Anne (Awkwafina, Bajecznie bogaci Azjaci, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) to mądra, błyskotliwa, ale też wiecznie zestresowana i podenerwowana młoda kobieta z obsesją na punkcie teleturniejów, która będzie musiała współpracować ze swoją wyobcowaną siostrą Jenny (Sandra Oh, Obsesja Eve, Umma), żeby wspólnie spłacić długi hazardowe ich matki. Ich nieoczekiwana podróż przez kraj rozpocznie się w chwili, w której ukochany pies Anne zostanie porwany, a siostry będą zmuszone do zarobienia pieniędzy w jedyny sposób jaki znają - wykorzystując teleturniejowe umiejętności Anne.

Quiz Lady - obsada

Poza Awkwafiną i Sandrą Oh w obsadzie zobaczymy takie twarze jak Jason Schwartzman (Grand Budapest Hotel, Spider-Man: Poprzez uniwersum), Holland Taylor (Legalna blondynka, Truman Show), Tony Hale (Toy Story 4, Bogaci bankruci) czy Will Ferrell (Barbie, Holmes i Watson).

Na liście producentów również pojawia się nazwiska Ferrella razem z Jessicą Elbaum, Maggie Haskins, Itay Reiss, Jen D’Angelo, Sandrą Oh i Awkwafiną.